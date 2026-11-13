Proponen comisión especial del Senado para investigar autoridades judiciales vinculadas al narcotráfico

El senador Wilder Véliz anunció este jueves que impulsará la conformación de una comisión especial en la Cámara de Senadores para investigar a autoridades y exautoridades judiciales presuntamente vinculadas con hechos de narcotráfico.

“Nosotros vamos a plantear o, en todo caso, presentar un proyecto de resolución camaral de conformación de una comisión especial que investiguen a estos altos magistrados, que están involucrados en este tipo de delitos”, refirió.

El legislador cuestionó que altas autoridades judiciales presuntamente involucradas en ilícitos hayan administrado la justicia en el país.

También exigió que se abra una investigación contra los exfiscales departamentales. Adelantó que solicitará una indagación al exfiscal de distrito de Cochabamba, Osvaldo Tejada.

Sobre el caso del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, el senador Véliz explicó que, si esta exautoridad cometió los ilícitos cuando era juez, no correspondería un juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario.

“Durante las investigaciones se determinará aquello y eso, obviamente, dejamos en manos del Ministerio Público”, finalizó.

Las repercusiones se producen luego de que diferentes autoridades judiciales y exfiscales fueran vinculados con presuntos hechos de narcotráfico en el denominado caso maletas.

Fuente: ABI.