El Alto: alcalde destituye a funcionarios irregularidades en alquiler del Teatro Raúl Salmón

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, anunció la destitución de tres funcionarios municipales tras identificar irregularidades en el cobro por el alquiler del Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra, denunciadas por el elenco artístico Telón de Sueños.

La autoridad explicó que el conflicto surgió cuando un representante de la agrupación teatral solicitó alquilar el escenario municipal para realizar una actividad cultural, pero, al no poder efectuar el depósito correspondiente, transfirió Bs 428 mediante un código QR perteneciente a un servidor público.

Sin embargo, el monto oficial del alquiler era de Bs 408, por lo que se detectó una diferencia de Bs 20 que habría sido cobrada de manera irregular.

“Este servidor público hace el pago respectivo al banco de los 408 bolivianos, tal como corresponde. El servidor público pide de más 20 bolivianos”, explicó Roca.

Tres funcionarios fueron destituidos

Ante las irregularidades identificadas, el alcalde determinó la destitución de tres servidores públicos vinculados con la administración de espacios culturales.

Las medidas alcanzan a la jefa de la Unidad de Administración de Espacios Culturales, la asesora legal de la Dirección de Culturas y un funcionario de apoyo administrativo que trabajaba bajo contrato.

“Destitución para la jefa de Unidad de Administración de Espacios Culturales, destitución para la asesora legal de la Dirección de Culturas, destitución para el apoyo administrativo”, anunció la autoridad.

Roca señaló que las decisiones se adoptaron después de revisar lo ocurrido con el pago realizado por el elenco teatral.

Anuncian proceso administrativo y sanción económica

Además de las tres destituciones, el alcalde informó que se iniciará un proceso administrativo contra el responsable de la administración del Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra.

Asimismo, anunció una severa llamada de atención con sanción económica para el director de Culturas, Santos Quispe.

“Estamos enviando un proceso administrativo al responsable de administración del teatro. Al director Santos Quispe le estamos haciendo una severa llamada de atención con sanción económica”, manifestó.

De esta manera, la Alcaldía dispuso diferentes medidas disciplinarias para establecer responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Denuncia del elenco Telón de Sueños originó la investigación

El conflicto comenzó después de que integrantes del elenco Telón de Sueños denunciaran irregularidades relacionadas con el uso del Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra.

La agrupación también había cuestionado la interrupción de su presentación de la obra Pacífico, realizada el sábado 7 de noviembre.

Posteriormente, representantes del elenco presentaron conversaciones y comprobantes de pagos realizados mediante códigos QR particulares, lo que motivó la intervención de las autoridades municipales.