El Jardín de las Delicias renace en El Torno y apuesta por el turismo comunitario tras la riada

En el municipio de El Torno, a 32 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y a otros 30 kilómetros hacia el interior montañoso, se esconde uno de los atractivos naturales más emblemáticos del departamento: el Jardín de las Delicias. Este proyecto de turismo comunitario, enclavado en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Parque Nacional Amboró, busca reactivarse plenamente y restablecer el flujo de visitantes a casi un año de haber sufrido los embates de una riada.

A solo dos horas de viaje desde la capital cruceña, el lugar ofrece un encuentro directo con la biodiversidad mediante recorridos por senderos selváticos donde es posible avistar flora y fauna nativa. El principal atractivo del circuito lo conforman cuatro caídas de agua viva que superan los 100 metros de altura, alimentadas por las nacientes del río Surutú, además de piscinas naturales y playas ideales para el descanso familiar. "Aquí vienen los turistas a conocer el paisaje, les encanta mucho, la mayoría hacen los recorridos, son cuatro cascadas. Nosotros pensamos que estamos abajo de la cascada, pero estamos encima. Entonces de aquí caminamos cinco minutos encima de la cascada y después caminamos quince minutos abajo de la cascada", explicó una guía local sobre la dinámica de las caminatas.

Gestión comunitaria y oferta de aventura

Además del senderismo y los servicios de hospedaje y gastronomía local, el destino brinda opciones de turismo de aventura como rappel y tirolesa. El mantenimiento de la infraestructura turística recae directamente en los habitantes de la zona, quienes han establecido tarifas accesibles tanto para visitantes nacionales como extranjeros con el objetivo de sostener el proyecto.

"20 bolivianos cuesta el ingreso, ya sea boliviano o extranjero. 20 bolivianos para los mayores y 10 bolivianos para los menores. Gracias a las visitas de nuestra gente, yo me siento tan feliz, tan agradecida que vienen a visitarnos. Nosotros como comunidad acomodamos los senderos, también mantenemos nuestra cancha, nuestros bañitos", detalló la guía comunitaria. El arraigo y la hospitalidad de los pobladores se ven reflejados en el testimonio de la misma trabajadora, quien expresó su afecto por la comunidad: "Cuando me muera quiero que me entierren este cementerio, porque me encanta la vida aquí, la gente es bien buena".

Rehabilitación de accesos y recomendaciones

El Jardín de las Delicias puede visitarse durante todo el año, aunque las autoridades y comunarios recomiendan evitar los días lluviosos e ingresar preferentemente en vehículos de doble tracción (4x4), debido a que el trayecto atraviesa zonas montañosas con variados tipos de suelo.

Por su parte, el gobierno municipal trabaja en el mantenimiento vial para consolidar la recuperación económica y turística de la zona afectada por las inclemencias climáticas del año pasado. "Un lugar majestuoso a treinta kilómetros de la localidad de El Torno, y El Torno está a treinta y dos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Hay rappel, hay tirolesa, hay comida también", destacó un funcionario municipal, añadiendo que desde la Alcaldía se brinda respaldo directo a los comunarios: "Nosotros como alcaldía municipal estamos apoyando a las comunidades con el acomodar el camino, para poder restablecer. Después de la riada que hemos tenido hace un año ya prácticamente, la gente está empezando a levantarse".