¿Por qué delito se declaró culpable Aldo Quezada y qué pasará con los otros procesos?

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada, se sometió a un procedimiento abreviado y recibió una condena de tres años de privación de libertad por el delito de organización criminal. La decisión se conoció durante una audiencia realizada en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, en el Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal asignado al caso, Edwin Sarmiento, confirmó que Quezada aceptó su responsabilidad penal por ese delito y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para someterse al procedimiento abreviado.

“El acusado se ha sometido a un procedimiento abreviado y se le ha impuesto la pena privativa de libertad de tres años”, señaló el representante fiscal ante los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el delito por el que se dictó la sentencia, Sarmiento fue claro al precisar que la condena corresponde únicamente a organización criminal.

“Como les digo, se lo ha abreviado por el delito de organización criminal y evidentemente la autoridad judicial muy probablemente ha determinado imponerle la condena de tres años”, manifestó.

El fiscal también confirmó que Quezada reconoció su culpabilidad por ese delito. “Sí, sí, amerita los tres años. Está dentro del margen de la ley los tres años”, respondió. Posteriormente, ante la consulta de si la aceptación de culpabilidad comprendía solamente organización criminal, ratificó: “Solo por organización criminal”.

¿Qué pasará con los otros delitos y los otros dos investigados?

Uno de los aspectos que todavía quedan pendientes es la situación de las otras dos personas vinculadas al proceso, así como el avance de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación.

Sobre estos últimos cargos, el fiscal no brindó mayores detalles, pero dejó establecido que el caso no está cerrado. “Va a continuar. La investigación va a continuar”, afirmó.