Policía interviene vigilia y libera el ingreso al botadero de K’ara K’ara

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los vecinos que impedían el ingreso de los carros basureros al relleno sanitario de K’ara K’ara, en Cochabamba. El operativo se realizó en cumplimiento de la resolución 205/2026 del Tribunal Agroambiental, que autoriza el ingreso de residuos durante 90 días para ejecutar el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3.

Durante el enfrentamiento, algunos vecinos arrojaron piedras y los efectivos policiales hicieron uso regulado de gases lacrimógenos para dispersar a las personas que mantenían una vigilia en el sector.

Tras la intervención, los vecinos se retiraron del lugar y los camiones recolectores ingresaron al relleno sanitario con resguardo policial. Al menos cinco personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales, de acuerdo a un informe preliminar.

Los efectivos llegaron en motocicletas y microbuses tipo coaster, y permanecen en gran número en la zona para resguardar el ingreso de los vehículos.

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Walter Flores, explicó que el ingreso de los carros basureros responde a la autorización judicial y tiene como objetivo realizar el cierre técnico del relleno sanitario durante un periodo de 90 días.

Señaló que inicialmente se intentó socializar la resolución y llegar a un acuerdo con los sectores que mantenían la vigilia.

“Es lamentable llegar a esta situación, hemos intentado dialogar, queremos cerrar de manera correcta en base a lo que establece el Tribunal Agroambiental”, acotó.

Flores afirmó que el municipio busca cumplir la determinación judicial y ejecutar el cierre técnico del lugar. “Queremos hacer el cierre técnico y hacer cumplir lo que dice la justicia”, sostuvo.

Municipio anunció el cumplimiento del fallo

Antes del operativo, desde la Alcaldía de Cochabamba informó que, junto con organizaciones e instituciones de la sociedad civil, se acordó abrir el acceso al relleno sanitario para cumplir la resolución judicial.

El secretario de Asuntos Jurídicos del municipio, Abel Zuazo Gutiérrez, señaló que distintos actores sociales e instituciones unieron criterios para dar cumplimiento a la ratificación del cierre técnico de las macroceldas.

También advirtió que algunos sectores instalaron una vigilia que impedía el ingreso de los camiones recolectores y perjudicaba el cumplimiento del fallo. La Alcaldía anunció el traslado de residuos sólidos al relleno sanitario por un plazo de 90 días, mientras se ejecuta el cierre técnico establecido por el Tribunal Agroambiental.