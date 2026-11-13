¡32 años vendiendo jugos! Don Esteban desafía el clima para sostener a su familia

En nuestro sector Economía en los barrios conocimos a don Esteban Mamani, un comerciante que lleva aproximadamente 32 años recorriendo las calles del centro cruceño ofreciendo jugos de naranja.

Su historia refleja la realidad de muchos trabajadores independientes que, pese a las dificultades económicas y las variaciones en sus ventas, salen todos los días a buscar el sustento de sus hogares.

Don Esteban recuerda que comenzó con este emprendimiento hace más de tres décadas y que, gracias a la venta de jugos, logró cubrir parte importante de los gastos familiares, incluida la educación de sus hijos.

“Acá yo estoy trabajando hace unos 32 años”, relató, al recordar los años que ha dedicado a esta actividad.

Explicó que los ingresos que obtiene le permiten pagar servicios básicos, comprar alimentos y atender las necesidades de su familia.

Para él, vender jugos no es solamente una forma de generar ingresos, sino el trabajo que le ha permitido sostener su hogar durante gran parte de su vida.

Su jornada comienza desde temprano. Cada mañana prepara sus productos y sale a las calles del centro cruceño, donde sus clientes habituales ya conocen el lugar en el que pueden encontrarlo.

Sin embargo, trabajar al aire libre significa enfrentar las condiciones cambiantes del clima.

“Si hay frío, lluvia, viento o calor, salimos a vender”, contó don Esteban.

El comerciante explicó que no puede dejar de trabajar fácilmente, ya que sus clientes esperan encontrarlo y su familia depende de los ingresos que consigue diariamente.

Uno de los principales desafíos de su emprendimiento es la variación en la cantidad de clientes según la temperatura.

Don Esteban explicó que, durante los días calurosos, las personas se acercan con mayor frecuencia para disfrutar de un jugo de naranja, ya sea frío, con hielo o natural.

En esas jornadas, sus ventas pueden superar los Bs 200, mientras que durante los días fríos pueden descender hasta aproximadamente Bs 60.

El comerciante aclaró que no todos los días son iguales. Hay jornadas en las que consigue vender un poco más y otras en las que las ganancias se reducen considerablemente.

Pese a las dificultades, don Esteban no abandona su actividad. Sabe que cada vaso vendido representa una oportunidad para llevar alimentos a su hogar y continuar cumpliendo con sus obligaciones familiares.