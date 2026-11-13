Mirian Rosell cuestiona la crisis judicial y promete recuperar la confianza de los cruceños

La magistrada por Santa Cruz, Mirian Rosell se pronunció este viernes 13 de noviembre sobre los recientes acontecimientos que involucran a autoridades judiciales y calificó de “lamentable, vergonzoso y bochornoso” el escenario institucional.

Rosell afirmó que los administradores de justicia tienen la responsabilidad de actuar con equidad, compromiso y transparencia, especialmente en un momento marcado por investigaciones y cambios en la conducción de las instituciones judiciales.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, la magistrada expresó su preocupación por el daño que los recientes acontecimientos ocasionan a la imagen del Órgano Judicial.

“Lamentable, vergonzoso y bochornoso”, manifestó, antes de señalar que quienes ejercen funciones judiciales tienen la obligación de responder ante la ciudadanía.

“Nos tocó enfrentar, nos tocó darle la cara a la población cruceña”, afirmó.

Rosell sostuvo que uno de los principales desafíos será devolver la seguridad jurídica y la confianza a las personas que esperan una administración de justicia responsable.

Consultada sobre las investigaciones que involucran a exautoridades judiciales, Rosell evitó emitir conclusiones sobre las responsabilidades penales.

Explicó que corresponde al Ministerio Público dirigir las investigaciones y a las autoridades jurisdiccionales adoptar las decisiones que establece la ley.

En ese sentido, remarcó que cada funcionario debe asumir las consecuencias de sus propias actuaciones.

La magistrada también cuestionó las declaraciones de exautoridades que aseguran que no existen garantías en Bolivia, aunque insistió en que las investigaciones deben desarrollarse dentro de las competencias legales correspondientes.

La magistrada también fue consultada sobre la renuncia de Irma Villavicencio Suárez a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz.

Rosell aseguró que conoció la noticia a través de los medios de comunicación y aclaró que no tenía información detallada sobre las razones de la decisión.

“Me enteré incluso por sus medios de comunicación de que hay una renuncia de la doctora Irma Villavicencio”, señaló.

Asimismo, explicó que será la Sala Plena del TDJ la encargada de considerar la dimisión y adoptar las determinaciones correspondientes.

Rosell también dirigió un mensaje a la población de Santa Cruz, recordando a quienes participaron en las elecciones judiciales de 2024 con la expectativa de impulsar cambios en la administración de justicia.

La magistrada aseguró que su compromiso es trabajar para recuperar la credibilidad institucional y promover nuevas medidas que permitan mejorar el servicio judicial.

“Es un nuevo amanecer de la justicia cruceña”, expresó.

En ese contexto, también destacó la nueva conducción del Tribunal Supremo de Justicia, encabezada por Carlos Eduardo Ortega Sivila, quien asumió la presidencia el jueves 12 de noviembre, tras la salida de Romer Saucedo del país.