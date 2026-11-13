Dos atracos cometidos en menos de 48 horas en Santa Cruz de la Sierra terminaron con la aprehensión del presunto autor material y del conductor que lo habría trasladado hasta uno de los lugares donde se cometieron los robos. Sin embargo, ambos enfrentarán situaciones judiciales distintas: el chofer recibió detención domiciliaria, mientras que el principal sospechoso continúa aprehendido a la espera de su audiencia cautelar.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, informó que el primer hecho ocurrió el 10 de noviembre, cuando un hombre ingresó a un salón de belleza y, armado con un arma de fuego, amenazó a las personas que se encontraban en el lugar. Durante el atraco, también golpeó con la cacha del arma a una mujer y logró sustraer un teléfono celular.

“Estos hechos han sido viralizados a través de las redes sociales y también por los medios”, señaló el jefe policial al presentar los resultados de la investigación.

El segundo atraco se registró el 11 de noviembre en una oficina de abogados, ubicada en el cuarto anillo y avenida Olímpica. De acuerdo con el informe policial, el mismo sujeto ingresó al lugar, amenazó con un revólver a una trabajadora y se llevó una laptop, un iPhone y otro teléfono celular.

El conductor recibió detención domiciliaria

Fernández explicó que, mediante el apoyo tecnológico y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar inicialmente al conductor del vehículo que habría utilizado el sospechoso para trasladarse.

El primer aprehendido fue Rodrigo Ch.T, de 32 años, quien, según la Policía, transportó al presunto atracador hasta el lugar del primer hecho. Posteriormente, tras las investigaciones y el seguimiento de las cámaras de seguridad, se logró identificar y aprehender a quien sería el autor material de los robos.

Se trata de Gerald D.E.Ñ., de 34 años, quien permanece a disposición de las autoridades judiciales.

El comandante indicó que el sospechoso fue plenamente identificado por las víctimas y explicó que las lesiones que presentaba se debían a que, antes de la intervención policial, fue agredido físicamente por particulares que participaron en su aprehensión.

En cuanto a Rodrigo Ch.T., Fernández confirmó que fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad jurisdiccional determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en detención domiciliaria.

El principal sospechoso espera audiencia

Durante la presentación del caso, el comandante policial identificó a Gerald D.E.Ñ., como el hombre que, presuntamente, cometió los dos atracos y generaba preocupación entre los habitantes de la ciudad.

“Esta persona es el que estaba causando zozobra en la ciudad, utilizando un arma de fuego”, afirmó Fernández, mientras mostraba los elementos secuestrados durante la investigación.

Consultado sobre los antecedentes del aprehendido, el jefe policial aclaró que no cuenta con antecedentes. También destacó que los investigadores lograron esclarecer los hechos en corto tiempo.

“Quiero hacer conocer a la población, es un hecho que se suscitó en fecha 10 y 11 de noviembre, se han llevado los trabajos respectivos y como ustedes pueden observar en corto tiempo se logró la aprehensión del mismo”, manifestó.

Sobre la situación jurídica de Gerald, Fernández precisó que todavía no se había realizado su audiencia de medidas cautelares.

“Actualmente se encuentra aprehendido a espera de la audiencia de medidas cautelares, donde el juez determinará su situación jurídica”, aseguró.

Finalmente, el comandante fue consultado sobre versiones difundidas en algunas páginas digitales respecto a un supuesto secuestro. Al respecto, negó que exista una denuncia por ese delito y aclaró que únicamente se reportó a la Policía la desaparición de una persona.

“Lamentablemente por algunas páginas digitales existen rumores o suben hechos que no son reales. No existe ninguna denuncia por secuestro. Sí hay, se ha puesto en conocimiento de la Policía una persona desaparecida”, concluyó.