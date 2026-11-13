Lizeth Ríos Montaño, de 38 años, fue identificada como la víctima del feminicidio registrado en el penal de El Abra, en Cochabamba. La mujer había denunciado anteriormente a su concubino, Fernando Ruperto de Costa Coca, de 36 años, por tentativa de feminicidio; sin embargo, el hombre permanecía detenido y ella había realizadovarias visitas al recinto penitenciario.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que el hecho fue descubierto durante la apertura del sector de visitas conyugales. El personal de seguridad advirtió que los ocupantes de una habitación no respondían a los llamados y, tras ingresar por la fuerza, se encontró a ambas personas tendidas en el baño.

La mujer estaba sin signos vitales, mientras que su concubino presentaba una herida cortante en el cuello y recibió atención médica.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre dijo que, después de una discusión de pareja, asfixió a la víctima. Posteriormente, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba procedió a su aprehensión y puso el caso en conocimiento del Ministerio Público.

Tenía una denuncia previa por tentativa de feminicidio

Ontiveros señaló que las investigaciones establecieron que el acusado ingresó al penal de El Abra el 2 de julio de 2026, por un proceso de tentativa de feminicidio ocurrido el 30 de junio en el municipio de Tiquipaya, cuya víctima fue la misma mujer.

En aquella oportunidad, la víctima había denunciado a su concubino tras una agresión con arma punzocortante. Según los antecedentes, también sufrió golpes en el rostro y estuvo a punto de perder un ojo.

Pese a ese proceso, los registros del sistema del recinto penitenciario establecieron que la mujer realizó siete visitas previas al privado de libertad y que ambos estaban registrados para el beneficio de visita conyugal.

El comandante policial indicó que, según la información administrativa preliminar, la autorización de este beneficio correspondía a la Secretaría de Delegación de Personas Privadas de Libertad. Asimismo, señaló que el penal no habría recibido una notificación judicial sobre medidas de protección a favor de la víctima.

Familiares piden justicia

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, cuestionó que se haya permitido el ingreso de la mujer al penal, pese a los antecedentes de violencia y al proceso que enfrentaba su concubino.

Los familiares de Lizeth pidieron justicia y solicitaron que se investigue también al entorno del agresor, debido a que, según denunciaron, sus parientes habrían presionado a la víctima para que continuara visitándolo. La mujer dejó ocho hijos en la orfandad. Con este caso, Cochabamba registra 17 feminicidios.