Lluvias afectan rutas del norte paceño y Senamhi mantiene avisos por crecidas de ríos

Las intensas lluvias comienzan a afectar las carreteras del norte del departamento de La Paz, donde se reportan derrumbes, desbordes y pérdida de plataforma que dificultan la circulación vehicular. Ante esta situación, el sector del transporte denuncia falta de mantenimiento y atención por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), además de presupuestos insuficientes para atender los tramos afectados.

Los transportistas señalaron que las precipitaciones de los últimos días ya provocaron daños en distintos sectores, entre ellos la ruta hacia Apolo, donde se reportaron problemas en la plataforma durante la madrugada.

“Estos días acá hay una lluvia, ya tenemos caídas de plataforma, ya tenemos derrumbes”, manifestó David Apaza, ejecutivo del Transporte de los Yungas.

Asimismo, cuestionó los recursos destinados a las empresas adjudicadas para el mantenimiento de las vías y pidió al Gobierno central priorizar la atención de las rutas del norte paceño, al considerar que se trata de una región productora cuyos caminos presentan un importante deterioro.

El sector advirtió que, si no se dispone de maquinaria de emergencia, la situación podría empeorar durante la temporada de lluvias y provocar que pasajeros y transportistas queden varados durante varias horas.

Senamhi pronostica lluvias durante el fin de semana

A este panorama se suma el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé la continuidad de las precipitaciones durante el fin de semana en La Paz y otras regiones del país.

La pronosticadora Heydi Quisbert informó que se mantendrá un cielo parcialmente cubierto durante las mañanas y mayor nubosidad por las tardes y noches, con probabilidad de lluvias ligeras y chubascos aislados en las ciudades de La Paz y El Alto.

El pronóstico también contempla precipitaciones en Oruro, Potosí, parte del altiplano, los valles y la región de los Yungas.

Además, la institución mantiene un aviso hidrológico de prioridad naranja debido al incremento de los caudales de los ríos en los Yungas, la parte alta de Cochabamba, los valles de Potosí y el departamento de Chuquisaca. La probabilidad de desbordes se mantiene desde esta jornada hasta el lunes.

“Recomendamos a toda la población evitar transitar cerca los ríos y asimismo todos los conductores que van cerca de las carreteras de estos ríos también evitar la velocidad de conducción para evitar cualquier accidente”, advirtió Quisbert.

En La Paz, los ríos permanecen en nivel amarillo

Por su parte, el jefe de la Unidad del Sistema de Alerta Temprana de la Alcaldía de La Paz, Óscar Sandoval, informó que, pese a la lluvia registrada durante aproximadamente cinco horas, los niveles de los ríos del municipio permanecían estables y en nivel amarillo.

Explicó que la intensidad de las precipitaciones fue inferior a los 10 milímetros, por lo que el monitoreo no identificó, hasta ese momento, condiciones de preocupación.

Sandoval señaló que el fenómeno de El Niño es uno de los factores que inciden en la temporada de lluvias, aunque también deben considerarse otras condiciones, como la saturación de los suelos, el crecimiento de la mancha urbana y el cambio climático.

“El municipio de La Paz está listo para este fenómeno y nuestro sistema de alerta temprana va a permitir que todas las unidades que están en apronte puedan reaccionar de manera adecuada”, aseguró.

La autoridad invitó a la población a descargar la aplicación Alertas La Paz, mediante la cual se puede acceder a información en tiempo real sobre los niveles de los ríos.

Ante el pronóstico de lluvias para el sábado y domingo, las autoridades recomendaron mantener la precaución, evitar acercarse a los ríos y conducir con cuidado, especialmente en las carreteras que atraviesan sectores expuestos a desbordes y derrumbes.