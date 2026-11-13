Doria Medina plantea suspender las exportaciones ante la caída de reservas de gas

El empresario y político Samuel Doria Medina planteó considerar la suspensión de las exportaciones de gas natural para prolongar la disponibilidad de este recurso en Bolivia, luego de conocerse que el país cuenta con 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, el nivel más bajo de los últimos 20 años.

“Hay que comenzar a pensar en suspender las exportaciones para que el gas dure más tiempo. Así de grave está la situación”, publicó a través de sus redes sociales, al señalar que las reservas actuales alcanzarían para unos cinco años más, al ritmo de exportación y consumo interno.

Doria Medina también cuestionó las acciones del Gobierno frente a la situación del sector y planteó interrogantes sobre los proyectos de exploración en Mayaya y Tariquía, además de la demora en la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos.

“¿Qué hace el Gobierno? ¿Por qué no se trabaja en Mayaya? ¿Qué pasa con Tariquía? ¿Por qué no se ha aprobado aún una nueva ley de hidrocarburos?”, escribió.

Las reservas cayeron a 2,3 TCF

El pronunciamiento se produce después de que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, presentara en Santa Cruz la certificación de reservas de hidrocarburos correspondiente al 31 de diciembre de 2025, elaborada por la empresa GLJ.

Según los datos expuestos, Bolivia cuenta con 2,30 TCF de reservas probadas de gas natural, frente a los 10,45 TCF registrados en 2013.

Daroca señaló que se trata del nivel más bajo de reservas certificadas en los últimos 20 años y advirtió que el país produce y consume más gas del que logra reponer mediante nuevos descubrimientos.

El índice de reposición de reservas de gas se situó en 0,86, lo que refleja que los nuevos descubrimientos no compensan el volumen de gas producido y consumido.