Magisterio urbano asistirá al diálogo con el Gobierno; ratifican lucha contra la descentralización

El magisterio urbano determinó asistir al diálogo convocado por el Gobierno, con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, para abordar el conflicto por el anteproyecto de ley que plantea la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos a favor de las gobernaciones.

La decisión fue asumida durante la séptima Conferencia Nacional Extraordinaria de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, instalada este jueves con la participación de las 31 federaciones departamentales y regionales.

La profesora Miriam Ayala informó que, tras analizar la invitación extendida por el Defensor del Pueblo, el sector resolvió participar en la reunión y remitió una nota de confirmación para las 15:00.

“Sobre ese punto se ha determinado asistir al diálogo. Hemos ya remitido la nota de confirmación para las tres de la tarde”, señaló.

Pese a aceptar el encuentro, los maestros ratificaron que no modificarán su posición respecto al proyecto cuestionado. Ayala sostuvo que la demanda del sector se mantiene desde el inicio del conflicto y consiste en retirar definitivamente la propuesta normativa.

“Nuestra posición ha sido desde un inicio claro, firme y categórico. Hemos exigido que se elimine definitivamente ese anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos tecnológicos a favor de las gobernaciones”, afirmó.

La representante indicó que el magisterio se encontraba a la espera de que la Defensoría del Pueblo confirmara el lugar donde se desarrollará la reunión.

De esta manera, los maestros urbanos acudirán al diálogo con el Gobierno, pero mantienen como principal exigencia la eliminación del anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.