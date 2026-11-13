¿Estás de acuerdo con el 1%? Velasco pide la opinión ciudadana sobre la coparticipación

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, volvió a cuestionar la propuesta de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones.
13/11/2026 14:21
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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, recurrió a sus redes sociales para consultar directamente a los bolivianos qué opinan sobre la propuesta de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones.
En su publicación, la autoridad departamental reafirmó su posición a favor de una mayor descentralización de los recursos económicos del Estado y cuestionó la concentración de poder en el Gobierno central.
“Seguimos firmes con nuestro objetivo de quitarle poder al centralismo y a la casta política para devolvérselo a la gente”, expresó Velasco.
El gobernador planteó una consulta abierta a los usuarios de redes sociales, invitándolos a responder con un sí o un no e identificar su departamento de residencia.
“¿Están de acuerdo con que las gobernaciones reciban solamente el 1% de coparticipación tributaria?”, preguntó.
La publicación forma parte de la posición que Velasco mantiene frente a la propuesta gubernamental de distribución de recursos, que considera insuficiente para atender las necesidades de las regiones.
Además, sostuvo que las autoridades tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía y responder a sus demandas.
“Los gobernantes nos debemos a la gente, no al revés. Ustedes son nuestros jefes y nuestra obligación es escucharlos, respetarlos y trabajar para ustedes”, manifestó.
La situación surge después de que el Gobierno nacional planteara asignar el 1% de coparticipación tributaria a las nueve gobernaciones, dentro de las negociaciones sobre la distribución de recursos.
Velasco rechazó anteriormente ese porcentaje y propuso comenzar con una asignación del 5%, con incrementos graduales hasta alcanzar el 15%, como parte de una agenda de fortalecimiento de las autonomías departamentales.
La autoridad sostuvo que una mayor participación en los ingresos tributarios permitiría a los gobiernos departamentales contar con más recursos para atender sus competencias.
En la parte final de su publicación, el gobernador reafirmó su postura sobre la descentralización política y económica.
“¡Así de simple! Menos poder para los políticos, más poder para la gente”, concluyó.
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