Dos bebés de apenas dos meses de edad fallecieron y llegaron sin signos vitales al Hospital Boliviano Japonés, en la ciudad de El Alto. Las circunstancias de sus muertes se encuentran bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han establecido qué ocurrió.

El secretario municipal de Desarrollo Humano y Social, Israel Fernández, informó que, según la versión proporcionada por la madre, durante la noche anterior les habría dado algo para que durmieran. Sin embargo, cerca de las 07:00 de la mañana se percató de que ambos pequeños estaban fríos, por lo que los trasladó al centro médico más cercano.

“En la mañana a las 7 de la mañana se percata de que los mismos estaban fríos, aspecto por el cual los lleva al nosocomio más cercano, en este caso el Hospital Boliviano Japonés, donde corroboran la muerte de los dos bebés que lamentablemente tenían dos meses de edad”, explicó Fernández.

Consultado sobre la existencia de posibles golpes, lesiones u otros indicios de violencia, el funcionario señaló que los médicos no brindaron información al respecto y que los datos se mantienen bajo reserva. Asimismo, aclaró que todavía no se puede confirmar ni descartar ninguna posibilidad.

“Estamos haciendo los actuados investigativos correspondientes, no estamos confirmando nada, pero tampoco estamos descartando nada”, manifestó.

Como parte de las actuaciones, personal de la Defensoría se trasladó hasta el domicilio donde se encontraban los menores para recabar información sobre las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.

Fernández insistió en que las autoridades deben actuar con objetividad y esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer una hipótesis sobre lo sucedido.

“Hipótesis no descartamos, pero tampoco asumimos, debemos ser objetivo siempre vamos a ver cuál ha sido la circunstancia por la cual han perdido a estos bebés la vida”, sostuvo.

Respecto a la situación de los padres, el secretario aclaró que no se confirmó la aprehensión de la madre, una mujer de 26 años, y señaló que el padre también llegó al lugar para participar en las actuaciones correspondientes.

Las autoridades aguardan los resultados de los procedimientos investigativos para esclarecer las circunstancias de la muerte de los dos bebés.