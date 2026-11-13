Gladys Alba Franco jura como nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz

La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz designó y posesionó este viernes 13 de noviembre a la jurista Gladys Alba Franco como la nueva presidenta de la institución. La elección se realizó de manera unánime durante una sesión instalada a las 14:00 horas, tras la reciente renuncia de Irma Villavicencio, quien dimitió a menos de un mes de haber asumido el cargo en reemplazo del destituido Aldo Quezada, este último sentenciado recientemente a tres años de cárcel por el delito de organización criminal en el marco del denominado 'caso maletas'.

Durante el acto de posesión celebrado después del mediodía, Alba Franco, quien cuenta con 25 años de trayectoria como funcionaria pública en el Órgano Judicial y ya ejerció anteriormente una vocalía en la entidad cruceña, agradeció el respaldo unánime de sus colegas y enfatizó la magnitud del reto asumido. "Para mí es un honor asumir este alto cargo como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Indicarles también que esta designación es una gran responsabilidad", sostuvo la nueva titular, pidiendo a los miembros de la Sala Plena acompañarla en su gestión para trabajar en equipo en beneficio de la sociedad.

Uno de los ejes centrales del discurso de la flamante presidenta apuntó a la necesidad de revertir la crisis reputacional que atraviesa la justicia en el departamento. Alba Franco reconoció el deterioro institucional provocado por gestiones anteriores y comprometió esfuerzos para sanear la percepción ciudadana. "Vamos a luchar en este tiempo por la imagen que nos han dejado lamentablemente los que nos han antecedido en este cargo. Vamos a luchar por ese amor a procesar, dar esa imagen que está venida a menos de nuestro Tribunal Departamental", manifestó.

Asimismo, anunció que su administración impulsará un trabajo articulado con las máximas instancias judiciales del departamento para garantizar una mejor atención a la población. En ese sentido, confirmó que sostendrá una labor estrecha junto a la magistrada electa por Santa Cruz, la doctora Miriam Rosell, manteniendo siempre como prioridad el servicio a la ciudadanía.