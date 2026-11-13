Julio César Porras comparece ante un juez por la investigación del caso maletas

Pasadas las 15:00 de este viernes 13 de noviembre, se instaló la audiencia de medidas cautelares del exfiscal Julio César Porras, quien quedó aprehendido dentro de las investigaciones por el denominado caso maletas. Un juez deberá definir su situación jurídica luego de que la investigación ampliara los cargos en su contra.

De acuerdo con la orden de aprehensión, Porras es investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Estos son los tres delitos que ahora forman parte de las actuaciones en su contra.

La audiencia se desarrolla en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, Distrito Municipal 12 de Santa Cruz de la Sierra, donde se analizarán los elementos presentados en el proceso y se determinarán las medidas que correspondan.

La aprehensión del exfiscal se produjo después de que ampliara su declaración informativa ante las autoridades que llevan adelante las investigaciones. Tras esa actuación, Porras, quien anteriormente se desempeñaba como fiscal antinarcóticos, quedó aprehendido y a disposición de la autoridad judicial.