Incendio de magnitud afecta más de 6.000 hectáreas en San José de Chiquitos

Un incendio forestal de gran magnitud afecta al municipio de San José de Chiquitos, en Santa Cruz, donde las llamas ya han alcanzado más de 6.000 hectáreas, según el reporte preliminar de la Gobernación.

El fuego se concentra en el sector del camino viejo a Taperas, donde equipos de emergencia trabajan intensamente para controlar su avance y evitar mayores daños a los ecosistemas de la región.

La secretaria departamental de Medio Ambiente de Santa Cruz, Marisol Yabeta, informó que se desplegaron 65 personas, ocho vehículos, drones y equipos de ataque rápido para combatir el incendio.

“Sobre este incendio, se tienen actualmente 65 personas movilizadas en el lugar”, señaló la autoridad, al explicar las acciones que se desarrollan en la zona.

De acuerdo con Yabeta, la magnitud del incendio ya ha provocado una importante afectación ambiental, aunque la superficie exacta todavía debe establecerse una vez que concluyan las labores de control.

“El registro que se ha tenido hasta la fecha son aproximadamente ya más de 6.000 hectáreas afectadas en este incendio”, manifestó.

Las condiciones de vegetación seca y el avance del fuego mantienen en alerta a los equipos de emergencia, especialmente por la cercanía de sectores boscosos y áreas de importancia ecológica.

Entre las zonas bajo vigilancia se encuentra el entorno del área protegida del Valle de Tucabaca, que alberga una importante diversidad de flora y fauna.

El operativo reúne a bomberos forestales, militares, guardaparques, voluntarios, personal municipal y técnicos ambientales de diferentes instituciones.

Las tareas incluyen recorridos por tierra, monitoreo mediante drones e intervenciones con equipos de ataque rápido en los sectores donde las llamas presentan mayor intensidad.

Además, las autoridades confirmaron la activación del Sistema de Comando de Incidentes, un mecanismo que permite coordinar el personal, los vehículos y las estrategias de combate.

La emergencia también genera preocupación por la posibilidad de que el incendio se extienda hacia comunidades cercanas y áreas naturales del municipio de Roboré.