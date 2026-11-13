Desarticulan parte del clan “El Mono”, vinculado a robos a mano armada en La Paz y Santa Cruz

La Policía Boliviana informó sobre la desarticulación de parte del clan denominado “El Mono”, identificado como una organización criminal transnacional vinculada a robos millonarios y tiroteos registrados en el país, principalmente en La Paz y Santa Cruz. Las investigaciones permitieron identificar a algunos de sus integrantes, mientras continúan los operativos para localizar a otros miembros de esta estructura delictiva.

El comandante general de la Policía, Adrian Álvarez, confirmó que el grupo operaba bajo una estructura criminal transnacional y señaló que sus integrantes seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas antes de cometer los hechos delictivos.

La autoridad indicó que las investigaciones todavía están en curso y que existen más personas vinculadas a la organización que aún deben ser identificadas y ubicadas.

“Hay más integrantes, todavía estamos procesando esta información y en cualquier momento vamos a dar a conocer”, manifestó.

El jefe policial explicó que el trabajo de inteligencia permitió reunir elementos que vinculan a los sospechosos con las actividades criminales investigadas.

“Razón por la cual el trabajo de inteligencia ha generado la evidencia contundente que vincula su participación en estos hechos delictivos”, sostuvo.

Los integrantes identificados fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad judicial determinó su detención preventiva por seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

La Policía mantiene las labores de búsqueda para dar con los demás miembros del clan “El Mono” y establecer la participación de cada uno en los robos y tiroteos atribuidos a esta organización criminal.