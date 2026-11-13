Álvaro Ríos advierte que Bolivia podría importar hasta $us 6.000 millones en energía hacia 2035

El analista y experto en hidrocarburos Álvaro Ríos aseguró este viernes que el reciente informe oficial sobre el descenso de las reservas probadas de gas natural confirma las advertencias técnicas que diversos especialistas venían realizando sobre el deterioro estructural del sector energético boliviano. En sus declaraciones tras conocerse los datos presentados por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ríos felicitó a las actuales autoridades por transparentar las cifras reales de la industria, paso que consideró indispensable para impulsar cambios normativos.

"Bueno, en realidad para mí y para algunos otros entendidos del sector esto no es nada nuevo, venimos manifestando que el sector energético boliviano está desde hace mucho tiempo en una espiral hacia una debacle total. Nada más los números que nosotros veníamos entregando hace tiempo los confirma ahora el Ministerio de Energía y Hidrocarburos; primero quiero felicitar porque está desnudando la realidad energética boliviana y de los hidrocarburos. Sin ese sinceramiento no es posible hacer reformas", sostuvo el especialista.

Ríos responsabilizó directamente al modelo aplicado durante los últimos 20 años por el Movimiento Al Socialismo (MAS), señalando que no solo se descuidó la actividad exploratoria y se construyeron plantas industrializadoras sin materia prima garantizada, sino que se ocultó información a la ciudadanía. "Y no solamente con su modelo estatista nacionalista han hundido al país, sino que le han mentido a la población boliviana en las reservas, en la producción, en los pozos que perforaban, en los descubrimientos que hacían. Entonces el MAS realmente le ha hecho un doble daño a la población boliviana", afirmó.

Proyección de importación y el fin de los excedentes de exportación

El exministro de Hidrocarburos alertó sobre las graves consecuencias financieras que enfrentará el país en la próxima década si no se adoptan medidas inmediatas para revertir la caída productiva. Según sus estimaciones, el fin de las exportaciones de gas natural se concretará en 2029, obligando al Estado a comprar el energético del exterior y agravando la escasez de divisas.

"El sector energético estamos yendo a importar el 2035 entre 5 mil y 6 mil millones de dólares si no hacemos nada. YPFB y ENDE no pueden seguir como están, tienen que cambiar. Y no podemos seguir manteniendo subsidios, porque las exportaciones de gas se van a acabar en 2029. Y vamos a tener que importar gas natural", advirtió Ríos, enfatizando que la compra externa de combustibles drenará los escasos dólares disponibles en la economía nacional.

Para evitar el colapso energético y recuperar la capacidad productiva del país, Álvaro Ríos resumió su propuesta en tres acciones estructurales urgentes que deben ejecutarse de manera integral. En primer lugar, planteó terminar de eliminar las subvenciones a los carburantes y mantener únicamente un subsidio focalizado al Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Como segundo eje, demandó una reestructuración profunda de las empresas estatales del sector energético. "Segundo, reformar a fondo YPFB y ENDE. No son la solución, son el problema", sentenció el experto. Finalmente, propuso como tercer pilar la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y una ley de electricidad diseñadas para atraer capitales privados al país, concluyendo que esa "trilogía" es el único camino para generar nueva producción y evitar una dependencia insostenible de la importación energética.