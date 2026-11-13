El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, indicó que Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos que genere condiciones e incentivos para atraer inversiones nacionales y extranjeras, impulsar la exploración y revertir la caída de las reservas de gas.

Durante la presentación de la certificación de reservas al 31 de diciembre de 2025, calificó la situación como “catastrófica” y atribuyó el deterioro a la falta de inversión durante los últimos 20 años.

Señaló que las reservas de gas, que llegaron a 10,1 trillones de pies cúbicos (TCF), actualmente se encuentran en 2,3 TCF.

Blanco sostuvo que la recuperación del sector requiere reglas claras y previsibles para que las empresas puedan invertir en exploración y explotación.

En ese sentido, explicó que la nueva normativa debe establecer un equilibrio entre la participación del Estado y las condiciones necesarias para hacer viables los proyectos privados.

“La ley debe encontrar el equilibrio que el Estado reciba una participación justa, no abusiva. Y que las empresas tengan condiciones que hagan viable la inversión”, manifestó.

Inversión para recuperar las reservas

El ministro remarcó que la aprobación de una nueva ley es fundamental para cambiar la situación del sector y recuperar la capacidad productiva de YPFB. Por ello, pidió el respaldo de la Asamblea Legislativa, las empresas y la ciudadanía para avanzar en su tratamiento.

“Sin inversión no hay exploración, sin exploración no hay reservas, sin reservas no hay producción y soberanía energética”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el país no se quedó sin gas, sino que perdió capacidad de inversión. “Bolivia no se quedó sin gas, se quedó sin inversión”, expresó.

La autoridad indicó que el Gobierno busca avanzar por dos vías complementarias: incrementar las reservas y la producción mediante proyectos de exploración y explotación, y posicionar a Bolivia como un centro logístico regional para el tránsito y la comercialización de gas.

Un plan para anticipar problemas de abastecimiento

Blanco también defendió el decreto que permite la importación de gas y explicó que la medida busca anticiparse a posibles dificultades de abastecimiento, como parte de un plan alternativo.

“¿Cómo no vamos a emitir un decreto que nos permita adelantarnos a lo que puede pasar? No es que vaya a pasar, pero tenemos que tener un plan B”, señaló.

Finalmente, aseguró que el Gobierno pretende modificar la situación del sector mediante inversión y decisiones responsables, en lugar de alterar las cifras de reservas.