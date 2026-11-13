Tuto advierte un “colapso energético” en Bolivia

El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió este viernes 13 de noviembre que Bolivia se encuentra rumbo a un posible colapso energético y cuestionó al Gobierno de Rodrigo Paz por lo que considera una falta de acciones para revertir la crisis del sector de hidrocarburos.

A través de sus redes sociales, Quiroga alertó que, si no se realizan reformas estructurales, el país podría enfrentar problemas de abastecimiento de gas, cortes de electricidad y dificultades para mantener las actividades industriales.

“Estamos rumbo al colapso energético; el cambio por el que muchos votamos NO llega y seguimos con más de lo mismo”, escribió el exmandatario.

Su pronunciamiento surge después de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmara que las reservas probadas de gas natural del país descendieron a 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF), el nivel más bajo registrado en los últimos 20 años.

Advierte que Bolivia podría terminar cocinando a leña y sin electricidad

Quiroga describió un escenario crítico que, según su advertencia, podría presentarse si el país no modifica su política energética.

“O modificamos la CPE, cambiamos legislación y reformamos YPFB/ENDE... o terminaremos con apagones energéticos, cocinando a leña sin GLP ni gas domiciliario”, señaló.

El expresidente también alertó sobre posibles dificultades para abastecer de Gas Natural Vehicular (GNV) al transporte y para garantizar el funcionamiento de las industrias.

En ese contexto, advirtió que Bolivia podría enfrentar una mayor dependencia de las importaciones, en medio de las dificultades para conseguir divisas.

Estas afirmaciones constituyen una advertencia sobre posibles consecuencias futuras y no significan que actualmente exista un colapso generalizado del suministro energético.

Cuestiona al Gobierno por un año de “inercia y dejadez”

El exmandatario también dirigió sus críticas a la actual administración de Rodrigo Paz, al considerar que no se están impulsando las transformaciones necesarias para enfrentar los problemas heredados.

“Un año de inercia y dejadez, después de dos décadas de saqueo”, expresó.

Quiroga sostuvo que las dificultades del sector energético no son recientes y recordó que desde hace varios años venía alertando sobre el manejo de los recursos naturales y las reservas internacionales.

“Desde el 2007 advertíamos que el MAS se farreaba nuestro gas en Bolivia. Desde el 2014 que despilfarraban nuestros dólares del BCB”, escribió.

De esta manera, responsabilizó a las anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el deterioro económico y energético, pero también cuestionó al actual Gobierno por no acelerar los cambios.

Exige reformar YPFB y ENDE

Ante este escenario, Quiroga planteó la necesidad de impulsar modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), cambiar la legislación vigente y reformar las principales empresas estatales del sector energético.

Entre ellas mencionó expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Según su planteamiento, estas transformaciones son necesarias para evitar que la caída de las reservas de gas comprometa el suministro de energía, la actividad productiva y la economía nacional.

Sin embargo, en su publicación no detalló los artículos constitucionales que propone modificar ni las medidas específicas que deberían aplicarse en ambas empresas.