Bolivia requiere nueva ley de hidrocarburos para reactivar el sector, según YPFB

Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos que brinde seguridad jurídica y permita atraer inversiones extranjeras para incrementar sus reservas de gas natural, que cayeron a su nivel más bajo en 20 años, afirmó este viernes el vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Ríos.

"Es necesario que consigamos la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos en el corto plazo. Por la curva de producción que manejamos, tenemos una sola oportunidad, no podemos cometer un error. Necesitamos atraer inversión intensiva tanto en exploración como explotación", dijo el funcionario en el acto de presentación de las reservas certificadas de gas.

Las reservas de gas natural de Bolivia disminuyeron de 10,1 billones de pies cúbicos (TCF) en 2013 a 4,5 TCF en 2023 y 2,3 TCF en 2025.

En cuanto a los hidrocarburos líquidos (petróleo, condensado, gasolina natural y gas licuado de petróleo), la consultora canadiense GLJ Ltd. certificó reservas por 57,52 millones de barriles.

"Un modelo de ley que pueda otorgar seguridad jurídica, que pueda transformar el rol de YPFB, impulsar la exploración y la reposición de reservas y fortalecer la integración regional energética", añadió.

Bolivia, que durante años exportó gas natural a Argentina y Brasil, prevé comenzar a importar el combustible a partir de 2029 desde el yacimiento argentino de Vaca Muerta.

El Gobierno ya instruyó a las empresas del sector a tomar previsiones para adquirir gas en el extranjero.

Actualmente, el país también importa el 86 por ciento del diésel y el 56 por ciento de la gasolina que consume, debido a su limitada producción interna de combustibles líquidos. (Sputnik)