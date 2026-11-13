“El mar de gas se agotó”: Cainco exige nuevas leyes para frenar la crisis energética en Bolivia

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, reaccionó con dureza tras conocerse la certificación de reservas de hidrocarburos presentada este viernes por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que sitúa las reservas probadas de gas natural en 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF).

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el líder empresarial sentenció que el ciclo de bonanza energética del país llegó a su fin y demandó acciones legislativas inmediatas para evitar el colapso del sector.

"El mar de gas se agotó. YPFB certifica apenas 2,3 TCF de reservas probadas y proyecta que en 2030 toda la producción se destinará al mercado interno. Menos divisas, mayor dependencia energética en una economía vulnerable", señaló Antelo en su publicación, alertando sobre el impacto macroeconómico que implicará el cese de las exportaciones de gas natural en un plazo de cuatro años.

Para el titular de la institución empresarial cruceña, las cifras oficiales expuestas por la estatal petrolera confirman la gravedad de la crisis energética, por lo que consideró que el país debe pasar de la etapa de análisis a la toma de decisiones estructurales. "El problema ya está dimensionado. Ahora toca actuar", enfatizó.

En esa línea, Antelo planteó tres pilares normativos e institucionales indispensables para reactivar la cadena hidrocarburífera y garantizar el abastecimiento nacional:

La aprobación de una ley de inversiones que garantice reglas estables a largo plazo.

La promulgación de una nueva ley de hidrocarburos orientada específicamente a incentivar las tareas de exploración.

La consolidación de una verdadera alianza público-privada que permita garantizar la seguridad energética y proyectar el crecimiento económico.

Finalmente, el presidente de la Cainco contrastó los extensos plazos técnicos que demanda la industria petrolera con la celeridad con la que el Órgano Legislativo y el Ejecutivo pueden modificar el marco legal vigente. "Un pozo tarda años en producir. Una inversión necesita seguridad a largo plazo para llegar. Una ley puede aprobarse en una votación. El diagnóstico sin decisiones es apenas una constatación", concluyó.

Publicación de Antelo en X.