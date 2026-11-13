Maestros urbanos y estudiantes normalistas se movilizan en Cochabamba en rechazo a la descentralización educativa

El magisterio urbano y estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) protagonizaron la tarde de este viernes una masiva movilización en las principales arterias de la ciudad de Cochabamba, expresando su rotundo rechazo a los planes de descentralización de la educación.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron su oposición firme a que la administración de los institutos tecnológicos sea transferida a las gobernaciones departamentales. Según los sectores movilizados, esta medida atentaría contra el carácter fiscal y único del sistema educativo nacional.

Asimismo, señalaron que, de no recibir una respuesta favorable ni ser escuchados en sus demandas, determinarán la radicalización de sus medidas de presión en los próximos días.