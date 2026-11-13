Maestros urbanos instalan vigilia mientras se realiza reunión de diálogo

Momentos de tensión se registraron este viernes 13 de noviembre en inmediaciones de la plaza de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde maestros urbanos protagonizaron una movilización y mantuvieron una vigilia mientras se desarrollaba una reunión entre representantes del magisterio, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.

Los educadores llegaron en una marcha hasta la zona para exigir una solución al conflicto por el proyecto gubernamental de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

Durante la movilización, se produjo un cruce de palabras entre los manifestantes y efectivos policiales, quienes intentaron restringir el avance de la marcha para resguardar la seguridad y la circulación vehicular.

Maestros intentaron avanzar

De acuerdo con el reporte realizado desde el lugar, los docentes intentaron continuar su movilización por las calles cercanas a la plaza de San Pedro, pero un contingente policial intervino para controlar el paso.

La presencia de los uniformados generó momentos de tensión con algunos dirigentes y manifestantes que exigían continuar con su protesta.

Las 31 federaciones buscan respuestas del Gobierno

Mientras los maestros permanecían movilizados, representantes de las 31 federaciones del magisterio urbano participaban en el encuentro con autoridades del Ministerio de Educación.

La reunión contaba con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, institución que había gestionado acercamientos para buscar una salida al conflicto educativo.

El principal punto de controversia es el anteproyecto de ley que plantea modificar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos mediante su transferencia a las gobernaciones.

Los maestros urbanos rechazan la propuesta y exigen que sea anulada, al considerar que podría afectar la estructura de la educación pública.

Más de diez días de huelga de hambre y protestas

El encuentro se produce después de varias semanas de movilizaciones del magisterio urbano, que incluyen marchas, vigilias, paros y piquetes de huelga de hambre en diferentes regiones del país.

Según el reporte, los educadores llevan más de diez días con medidas de presión, sin alcanzar una solución definitiva a sus demandas.

Los dirigentes habían advertido anteriormente que podrían ampliar las protestas si el Gobierno insistía en mantener el proyecto de descentralización.

La tensión también se incrementó por los operativos policiales registrados durante anteriores movilizaciones de docentes y estudiantes.

Magisterio urbano rechaza acuerdo alcanzado con los maestros rurales

El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Educación y la dirigencia del magisterio rural suscribieron un acuerdo, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, que establece la suspensión del anteproyecto de descentralización.

El entendimiento contempla la instalación de mesas técnicas regionales para analizar un nuevo modelo de gestión de los institutos.

Sin embargo, el magisterio urbano desconoció ese acuerdo, al considerar insuficiente la suspensión temporal y exigir que la propuesta sea retirada definitivamente.

Docentes mantienen vigilia a la espera de resultados

Durante la reunión, los maestros concentrados en San Pedro anunciaron que permanecerían en vigilia hasta conocer los resultados de las negociaciones.

El sector espera una respuesta concreta del Ministerio de Educación que permita resolver sus demandas y definir el futuro de las medidas de presión.

La Defensoría del Pueblo participa como instancia mediadora para facilitar un acercamiento entre las partes.