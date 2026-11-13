Exfiscal Julio César Porras se declara culpable por organización criminal y recibe sentencia de 3 años de cárcel

En el marco de las investigaciones del denominado "caso Maletas", el exfiscal antinarcóticos Julio César Porras se declaró culpable por el delito de organización criminal y fue sentenciado a tres años de cárcel, tras someterse a un procedimiento abreviado.

La decisión judicial se da luego de que Porras fuera aprehendido el pasado jueves 12 de noviembre, tras acudir a prestar su declaración informativa ampliatoria ante la Fiscalía de Sustancias Controladas.

La exautoridad, quien en la etapa inicial del proceso fungió como principal investigador de las maletas con sustancias controladas procedentes de Estados Unidos en el aeropuerto de Viru Viru, pasó abruptamente de investigador a procesado.

La investigación en su contra escaló luego de que surgieran nuevos elementos y declaraciones de otros implicados, como el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada —quien también optó recientemente por un juicio abreviado bajo cargos similares—, y el exjuez Hebert Zeballos.

Con la aceptación de culpabilidad y la sentencia de tres años dictada por la justicia, se cierran las medidas cautelares previstas para esta etapa procesal del ex fiscal antidroga.