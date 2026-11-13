Aprehenden a abogado del presunto entorno de Romer Saucedo

El Ministerio Público confirmó este viernes la aprehensión de un abogado, investigado como presunto testaferro del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Romer Saucedo, dentro del denominado caso ‘maletas’.

La captura del jurista se ejecutó durante un allanamiento desplegado por las fuerzas del orden en su vivienda particular, en el marco de las pesquisas por las 32 maletas con marihuana interceptadas en diciembre del año pasado en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

El nombre del profesional detenido cobró relevancia en el expediente tras las recientes declaraciones informativas brindadas por Aldo Quezada ante los investigadores de la causa.

En su testimonio, el declarante aseguró que Saucedo adquirió una vagoneta de color blanco que circula en la ciudad, pero cuyo derecho propietario fue presuntamente registrado legalmente a nombre de Walter Suárez.

Situación jurídica del investigado

Tras el operativo policial y fiscal, el jurista fue trasladado a dependencias oficiales para cumplir con las formalidades legales correspondientes antes de prestar su declaración informativa.

Actualmente, el aprehendido ejerce su derecho constitucional a la defensa, asistido por su representación legal, mientras la Fiscalía define los siguientes pasos procesales en torno a este caso de narcotráfico.