Equipo de prensa de Red Uno vive desde adentro la exigente labor policial en Santa Cruz

Con el objetivo de mostrar de cerca la disciplina, el sacrificio y la vocación de servicio de los efectivos del orden, el equipo de prensa de Red Uno y el programa El Mañanero participaron en la experiencia "Un Día Como Policía" en la capital cruceña. La jornada comenzó a primera hora con un trote matutino junto a los oficiales, dando inicio a un recorrido por distintas unidades operativas de la Policía Boliviana para experimentar en carne propia las exigencias físicas y técnicas de la institución.

La primera parada se desarrolló junto al grupo especial Delta, donde los periodistas se sumaron a las rutinas de acondicionamiento físico diseñadas para preparar a los uniformados ante situaciones de alta tensión. "Queríamos hacerlos parte de una pequeña experiencia, que es un poco la vida que tenemos todos los días los policías y, sobre todo, esta unidad, que es un grupo especial. Posteriormente hemos hecho un entrenamiento con el personal y ahí han podido ver parte del entrenamiento que realizan. Este entrenamiento que es tan duro nos sirve para poder soportar toda esa presión y poder sacar adelante una operación", explicó el teniente coronel Alfredo Campuzano, director del grupo Delta.

Control vehicular y maniobras de rescate

La cobertura continuó en el centro de la ciudad de Santa Cruz junto a la Dirección Departamental de Tránsito, donde el equipo televisivo acompañó el ordenamiento vehicular y la asistencia ciudadana en las vías. Durante la demostración en campo, el director de Tránsito de Santa Cruz, coronel Marcos Torrez, ejemplificó las tareas preventivas y de auxilio cotidiano.

Posteriormente, los comunicadores se trasladaron a la unidad de Bomberos de la Policía para probar la indumentaria de intervención en siniestros y comprender la resistencia física que demanda cada emergencia. El mayor Carlos Canaviri detalló el peso y la complejidad de las labores de salvamento: "Prácticamente han tenido la experiencia de poder utilizar el equipo que utilizamos en todas las emergencias, el equipo estructural más el equipo de respiración que, más o menos, oscila a 30 kilos, que es el equipo con el que trabajamos. A esto falta que lleve la manguera o si tiene que rescatar a una persona que pesa 60, 70 kilos, usted no lo puede soltar, tiene que jalar a esa persona. Subir a aquellos incendios donde hay edificios, gradas, no podemos utilizar los ascensores, entonces tenemos que subir y bajar. Y ustedes se han dado cuenta que el trabajo de bomberos no solamente es un tema sacrificado y riesgoso, sino también que implica preparación física, resistencia, y a eso también se suma lo que es la capacitación y el conocimiento para saber qué hacer en los diferentes eventos. Somos bomberos profesionales, este es nuestro trabajo, trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año".

Cierre con operativos nocturnos de alto impacto

La jornada concluyó durante la noche con el despliegue de patrullajes preventivos destinados a reforzar la seguridad ciudadana en distintos puntos de la urbe cruceña. El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Julio Baldivieso, destacó la magnitud del operativo de cierre y el compromiso institucional detrás de cada intervención.

"En esta noche tenemos un Plan Alto Impacto por instrucción de nuestro comandante departamental. También vamos a hacer este servicio que es extraordinario, con aproximadamente 150 policías más que vamos a intervenir en una zona determinada con objetivos específicos. Se va a dar cuenta y yo creo que lo han palpado el día de hoy que esto es una vocación, es una vocación de servicio y que te mueve a querer cumplir y hacerlo un poquito mejor para las personas también", resaltó la autoridad policial.