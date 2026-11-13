Hallan a un hombre sin vida con aparente impacto de bala en Cobija

Un hombre fue encontrado sin vida en la comunidad de Bajo Acre, en el municipio de Cobija, departamento de Pando. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el cuerpo presentaba signos compatibles con una herida provocada por un proyectil de arma de fuego, aunque las causas exactas del fallecimiento todavía deben ser confirmadas.

El comandante departamental de la Policía de Pando, coronel Mauricio Laguna, informó que efectivos policiales se trasladaron al lugar del hallazgo para realizar las primeras actuaciones investigativas, en coordinación con representantes del Ministerio Público y personal forense.

“Aparentemente ha fallecido por proyectil de arma de fuego, entonces estamos todavía para corroborar”, manifestó la autoridad policial.

Vecinos alertaron sobre el hallazgo del cadáver

Según los primeros reportes, pobladores de la comunidad de Bajo Acre alertaron a la Policía sobre la presencia de un cuerpo sin vida entre la vegetación, a un costado de una vía.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales acudieron al sector para verificar el hecho y resguardar el área donde se encontraba el cadáver.

El comandante explicó que personal especializado inició las pericias correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.

“Estamos a la espera del trabajo que está realizando el ITCUP y acaban de llegar los miembros de la Fiscalía con el médico forense”, señaló Laguna.

Autopsia determinará las causas de la muerte

Por su parte, el fiscal Rolando Sánchez informó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que será la autopsia médico-legal la que determine las causas exactas del fallecimiento.

“Eso va a determinar la autopsia. Por el momento simplemente hemos venido a verificar el lugar de la escena del hecho”, explicó.

El representante del Ministerio Público señaló que también se realizan actuaciones para establecer si la muerte ocurrió en el sitio donde fue encontrado el cadáver o si el cuerpo fue trasladado desde otro lugar.

Fiscalía investiga si el hombre murió en el lugar del hallazgo

Sánchez explicó que los investigadores deben analizar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, su posición y los posibles indicios existentes en el sector.

“Es para verificar el estado del cadáver, la posición en la que se encontraba, y lo que va a determinar la muerte es la autopsia”, sostuvo.

Estos elementos permitirán orientar las investigaciones y establecer si existió participación de terceras personas.

Policía busca identificar a la víctima y esclarecer el hecho

De acuerdo con los reportes preliminares, todavía se trabaja en la identificación oficial del fallecido.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos médico-forenses, mientras los investigadores reúnen elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias que habrían provocado la muerte.