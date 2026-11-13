Se rompe diálogo entre Magisterio Urbano y Gobierno

La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia rompió este viernes 13 de noviembre la mesa de diálogo con el Gobierno, después de una reunión de aproximadamente tres horas en la que, según sus dirigentes, no recibieron respuestas concretas sobre la eliminación del anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

La presidenta de la Confederación, Miriam Ayala, informó que el sector decidió abandonar las negociaciones tras cuestionar la posición del ministro de Educación, Erick Sanjinés, quien, según su versión, manifestó que no era de su competencia definir la continuidad de la propuesta normativa.

“Nosotros hemos roto la mesa de diálogo porque consideramos que aquí una autoridad debe saber respetar actas de acuerdo que se suscriben a nombre del Estado”, manifestó Ayala.

La dirigente confirmó que los piquetes de huelga de hambre continuarán y que las 31 federaciones evaluarán nuevas medidas de presión durante su Séptima Conferencia Nacional Extraordinaria.

Ayala cuestiona que el ministro no respondiera sobre el anteproyecto

La representante del magisterio urbano aseguró que durante la reunión presentaron argumentos jurídicos, técnicos, pedagógicos y curriculares para exigir el retiro definitivo del anteproyecto.

Sin embargo, denunció que, después de tres horas de exposición, el ministro no respondió directamente si el Gobierno mantendría o eliminaría la propuesta.

“Después de las tres horas, cuando como Confederación le preguntamos al ministro: ‘Con todo el argumento, ¿van a continuar con el anteproyecto?’, él nos dice que no es su competencia”, relató.

Ayala criticó esa respuesta y cuestionó que la autoridad ministerial no pudiera definir la situación de una iniciativa que había defendido anteriormente.

“Imagínense ese nivel de autoridad tenemos, que luego se desdice después de haber defendido un anteproyecto”, sostuvo.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la dirigente sobre el desarrollo de la reunión.

Maestros exigen eliminar definitivamente el proyecto

Ayala reiteró que el magisterio urbano no aceptará una suspensión temporal de la propuesta gubernamental.

Explicó que la posición fue ratificada durante la Séptima Conferencia Nacional Extraordinaria, con participación de las 31 federaciones departamentales y regionales.

“Exigimos la eliminación de este anteproyecto de ley de descentralización de los institutos técnicos tecnológicos”, afirmó.

La dirigente advirtió que el sector considera que la transferencia de la administración de estos establecimientos a las gobernaciones podría abrir el camino hacia una eventual privatización de la educación pública.

“No vamos a permitir que se privatice la educación fiscal a nombre de descentralización”, señaló.

El Gobierno, por su parte, ha rechazado anteriormente que la propuesta implique privatización y ha sostenido que busca mejorar la administración de la educación técnica.

Cuestionan falta de información sobre presupuesto educativo de 2027

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el presupuesto destinado al sector educativo para la próxima gestión.

“Le hemos preguntado cuánto es el presupuesto que se va a proyectar o se está proyectando para el 2027. Nos ha indicado que no tiene conocimiento”, manifestó.

La dirigente cuestionó que el titular de Educación no contara, según su relato, con información sobre la planificación presupuestaria de su propia cartera de Estado.

Huelga de hambre continuará y anuncian evaluación de nuevas protestas

Tras abandonar la reunión, la dirigencia del magisterio confirmó que los piquetes de huelga de hambre se mantendrán en diferentes regiones del país.

“Nosotros nos mantenemos en pie de lucha y vamos a evaluar cuáles van a ser los siguientes pasos”, afirmó Ayala.

Los representantes señalaron que la Séptima Conferencia Nacional Extraordinaria quedó en cuarto intermedio y será retomada para definir las próximas acciones.

“Las 31 federaciones con la Confederación vamos a tomar la decisión de forma orgánica, democrática”, manifestó un dirigente.

El magisterio urbano también expresó su rechazo a repetir experiencias de descentralización educativa aplicadas durante la década de 1990, que considera perjudiciales para el sistema público.