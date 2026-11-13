Jhunior tiene 14 años y un deseo urgente: volver a caminar y mejorar su calidad de vida. Desde hace nueve años, cuando apenas tenía cinco, fue diagnosticado con neurofibromatosis, una enfermedad poco frecuente que afecta a uno de cada tres mil niños y provoca el desarrollo de múltiples tumores en todo el organismo.

El avance de esta patología no solo ha comprometido su salud interna, sino que también ha frenado su desarrollo físico, haciendo que aparente menor edad. La zona más afectada es una de sus piernas, donde la acumulación de tumores le impide movilizarse por sí mismo y lo obliga a desplazarse utilizando un pequeño carrito de juguete.

"Lamentablemente, los tumores han avanzado casi en el 100 % de todos sus órganos; han afectado el riñón, los pulmones, la vejiga, el páncreas, o sea, todo prácticamente", relató con preocupación su madre, explicando la gravedad del cuadro clínico del adolescente.

Un tratamiento costoso y una necesidad inmediata

Para determinar los siguientes pasos médicos, los especialistas han solicitado con urgencia realizarle una biopsia. Paralelamente, Jhunior requiere iniciar un tratamiento con selumetinib, un fármaco especializado que no se comercializa en el país y debe ser traído desde Argentina.

Según explicó su madre, el costo del medicamento asciende a 11 mil dólares, monto que cubre únicamente un año de dosis, siendo necesarios dos años de tratamiento continuo para frenar el avance de los tumores.

Mientras la familia gestiona los recursos para la medicación, el pedido más apremiante del menor es contar con una silla de ruedas adecuada a su tamaño, ya que el juguete que utiliza actualmente le resulta insuficiente y doloroso. "Quiero pedirle a la gente que me ayude con una silla más grande, porque aquí me siento incómodo. Gracias por su ayuda", expresó Jhunior.

Cómo ayudar

Tras nueve años de lucha constante para costear consultas y estudios, la economía de la familia se ha agotado. Su padre trabaja como taxista y son de escasos recursos; viven en alquiler y hoy apelan a la solidaridad de la población cruceña y de toda Bolivia para reunir los fondos necesarios.

Las personas e instituciones que deseen colaborar con donaciones económicas o con la silla de ruedas pueden comunicarse directamente al número 609-44-466 o realizar sus aportes a través del código QR habilitado en el video que acompaña esta nota.