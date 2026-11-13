Tremendazos celebran el "jueves de frater" junto a Piratas del 76 en sus bodas de oro carnavalera

Continuando con su agenda de actividades previas a la fiesta grande, la comparsa coronadora Tremendazos, acompañada de la soberana del Carnaval Cruceño, Ana Fabia I, protagonizó una nueva edición de su tradicional "jueves de frater". En esta ocasión, la visita estuvo dedicada a la comparsa Piratas del 76, agrupación que celebra medio siglo de trayectoria y aporte a la cultura festiva de la región.

Durante el encuentro, la reina Ana Fabia I resaltó la importancia histórica de los anfitriones en la identidad carnavalera cruceña. "Tienen 50 años de vida carnavalera; es un honor poder estar aquí presentes. Agradecerles por este aporte que ellos han hecho a nuestra cultura, que sigan así, aún les quedan muchísimos años y a disfrutar de este Carnaval", expresó la soberana.

Por su parte, Lucho Hinojosa, presidente de Piratas del 76, agradeció el gesto de los coronadores y auguró el éxito de la próxima edición de la fiesta grande, respaldando plenamente el reinado de Ana Fabia I. "Estamos muy felices de tener a esta belleza con nosotros. Felicidades en tu reinado, tenés todo nuestro apoyo de esta comparsa tradicional. Tremendazos queridos, felicidades; va a ser un carnaval bello porque la belleza atrae todo", manifestó el dirigente.

La jornada de confraternización también contó con la presencia de Los Tauras, otra de las comparsas tradicionales más representativas de Santa Cruz, consolidando la unión entre distintas generaciones de comparseros.

Al respecto, Ana Fabia I destacó el valor de compartir este espacio con dicha agrupación: "La verdad que es un honor siempre compartir con Los Tauras, una comparsa tan emblemática y tan tradicional de Santa Cruz, así que agradecidísima que también nos hayan acompañado esta noche". Con este encuentro, Los Tremendazos reafirman su compromiso de integrar a las agrupaciones tradicionales en el camino hacia el Carnaval.