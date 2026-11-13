Reportan el presunto secuestro de un pastor evangélico en Santa Cruz

Erick Y. Ll. A., un pastor evangélico de 41 años con una década de servicio religioso, desapareció en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, tras salir de su domicilio en motocicleta a las 23:00 del miércoles 11 de noviembre.

La alerta entre sus allegados escaló rápidamente cuando desde el teléfono móvil del líder espiritual se difundió un código QR solicitando ayuda económica para un supuesto accidente de su hijo, versión que la familia desmintió.

Horas más tarde, la esposa de la víctima recibió un mensaje de texto enviado desde el mismo dispositivo celular del pastor con la advertencia: "Tenemos a tu marido".

Para demostrar que la situación era real y descartar una simple extorsión telefónica, los captores le proporcionaron detalles específicos sobre una construcción en un terreno privado de la familia.

Investigación en curso

Ante la gravedad de las amenazas y la evidencia enviada por los delincuentes, los familiares acudieron a las instancias correspondientes tras ser instados a reportar el caso.

La esposa formalizó la denuncia bajo la tipificación de secuestro para activar los protocolos de búsqueda y dar con el paradero del padre de dos hijos.