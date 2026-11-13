Activan alerta migratoria contra la exfiscal Delmy Guzmán por riesgo de fuga

El Ministerio Público activó una alerta migratoria contra la exfiscal Delmy Guzmán, investigada dentro del caso ‘maletas’ y sobre quien ya pesa una orden de aprehensión por su incomparecencia.

El fiscal de Sustancias Controladas, Rolando Salvatierra, confirmó la medida y detalló que “la señora Delmy Guzmán está con alerta migratoria, hemos requerido el flujo migratorio para saber todo el movimiento que ella ha tenido durante cinco años”.

La autoridad advirtió que el hecho de que la exfuncionaria se pronuncie únicamente en plataformas digitales, sin acudir a los estrados judiciales, agrava su panorama procesal.

Al respecto, Salvatierra enfatizó que “lo legal sería que comparezca al Ministerio Público, presente todos sus descargos por los que ella cree que ella es inocente, no se está presumiendo su culpabilidad en ningún momento, pero ella está empeorando su situación jurídica, está latente el riesgo de fuga”.

Finalmente, el representante fiscal puntualizó que “hemos requerido al Ministerio de Gobierno, vía la Dirección de Migración, que se emitan las correspondientes alertas migratorias contra todas las personas que están siendo investigadas y que todavía no han comparecido ante el Ministerio Público”.