Incendio de 16 kilómetros amenaza fuentes de agua en la Chiquitania

Un incendio forestal de gran magnitud movilizó a las autoridades nacionales y militares en el sector de Taperas, ubicado en el municipio cruceño de San José de Chiquitos.

Tras un sobrevuelo de reconocimiento ejecutado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se confirmó que el siniestro presenta una cabeza de 16 kilómetros, una cola de 14 kilómetros y flancos de 10 kilómetros que avanzan peligrosamente hacia el sur.

El despliegue conjunto del Viceministerio de Defensa Civil y la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) tiene como objetivo principal evitar que las llamas alcancen las nacientes del río San Miguel y los matorrales de Guapoy.

Para lograr la contención del fuego en un plazo estimado de cuatro a cinco días, los equipos emplearán maquinaria pesada en tierra y descargas de agua mediante sistemas Bambi Bucket.

Despliegue aéreo y logística operativa

La evaluación inicial se realizó a bordo de una aeronave Jetstream BAe-32 del Grupo Aéreo Mixto, la cual sobrevoló durante más de dos horas la zona afectada y detectó también un chaqueo en el sector de Aguas Calientes.

Paralelamente, la Escuela de Aviación Boliviana realiza tareas de mantenimiento para habilitar una segunda nave a primera hora del sábado y coordina el traslado de combustible hasta el punto de operaciones.

Las labores de mitigación cuentan con el respaldo directo de los gobiernos municipales y las comunidades chiquitanas, quienes brindaron datos clave para orientar los patrullajes en los sectores comprometidos.

De esta manera, el Ministerio de Defensa prioriza el resguardo de las fuentes hídricas y la preservación de la biodiversidad frente a la emergencia ambiental en el departamento de Santa Cruz.