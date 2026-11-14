Enfermeras de la CNS suspenden huelga de hambre tras acercamiento con autoridades

Las licenciadas en Enfermería de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunciaron este viernes 13 de noviembre que ingresarán en un cuarto intermedio en su huelga de hambre, después de recibir una convocatoria de autoridades de la Regional La Paz para sostener una reunión el próximo lunes 16 de noviembre.

La determinación fue comunicada desde el Hospital Materno Infantil, ubicado en la zona de Miraflores de La Paz, donde las profesionales mantenían medidas de presión para exigir la entrega de las hojas de movimiento correspondientes a 220 ítems que aseguran haber obtenido mediante concursos de méritos y competencias.

Una representante del sector informó que el acercamiento permitió abrir una posibilidad de solución, aunque advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si no reciben una respuesta concreta.

“Gracias a Dios ha habido un acercamiento de parte de la comisión de la Regional. Nos han llamado y nos han indicado que el día lunes estemos presentes en la Regional La Paz con nuestros abogados”, manifestó.

Enfermeras exigen solución en un plazo máximo de 24 horas

La representante explicó que acudirán a la reunión acompañadas de sus abogados y que esperan alcanzar un acuerdo que establezca la entrega inmediata de los documentos pendientes.

Las profesionales exigirán que las hojas de movimiento sean entregadas en un plazo no mayor a 24 horas.

“Para quedar en un acuerdo que no tiene que ser a más de 24 horas para la entrega de nuestras hojas de movimiento”, afirmó.

Además, solicitarán que los documentos estén debidamente firmados por las autoridades correspondientes.

“Vamos a aceptar que nos entreguen inmediatamente ese día, si es posible, nuestras hojas de movimiento firmadas por el doctor Hoyos y por el doctor Beltrán”, sostuvo.

Rechazan nuevas revisiones de sus carpetas

Las enfermeras advirtieron que no aceptarán que las autoridades pretendan iniciar otra revisión de sus antecedentes y documentación.

Según explicaron, ya participaron en las convocatorias institucionales, aprobaron las evaluaciones y recibieron la asignación de números de ítem y establecimientos de salud.

“Ya no vamos a aceptar que quieran revisar nuestras carpetas. Hemos ganado con número de ítem, con asignación a centro de salud”, manifestó la representante.

El sector insiste en que su demanda no consiste en solicitar nuevas contrataciones, sino en concluir los procedimientos administrativos para formalizar los cargos que consideran legítimamente obtenidos.

Huelga de hambre queda en cuarto intermedio sábado y domingo

Las profesionales anunciaron que suspenderán temporalmente el piquete de huelga de hambre durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, a la espera de la reunión programada para el lunes.

La medida representa una pausa en las protestas que comenzaron el lunes 9 de noviembre y que posteriormente incluyeron un piquete de huelga de hambre en el Hospital Materno Infantil.

Sin embargo, aclararon que el cuarto intermedio no significa el levantamiento definitivo de las medidas de presión, debido a que todavía no recibieron los documentos exigidos.

La continuidad o suspensión definitiva de las movilizaciones dependerá de los resultados de la reunión.

Advierten con masificar las protestas si no existe solución

Las enfermeras señalaron que, si el encuentro del lunes concluye sin un compromiso satisfactorio, retomarán y ampliarán las medidas de presión.

“El día lunes, después de la reunión, si hay humo blanco, no se va a proceder a nada. Sin embargo, si no hay lo que nosotros queremos, se va a masificar esto”, advirtió la representante.

Explicó que las nuevas movilizaciones podrían extenderse más allá del Hospital Materno Infantil y alcanzar al Hospital Obrero y otros establecimientos de la CNS en La Paz.