Se normalizan los viajes a Chile desde La Paz y El Alto tras paro de transportistas

Las salidas internacionales de buses hacia Chile se normalizaron este viernes 13 de noviembre desde las terminales de La Paz y El Alto, después de que transportistas del vecino país suspendieran las medidas de presión que provocaron bloqueos y restricciones en las carreteras del norte chileno.

Las empresas de transporte confirmaron que los viajes hacia Arica e Iquique volvieron a operar con normalidad y que las rutas se encuentran habilitadas para el desplazamiento de pasajeros.

“Desde el día de hoy ya estamos con los pasajes, las ventas, todo normal, hasta la ciudad de Arica, la ciudad de Iquique”, informó una representante de una empresa de transporte internacional.

La normalización se produce después de que el Gobierno chileno anunciara el jueves un acuerdo con los transportistas para levantar las medidas de presión iniciadas a principios de semana.

Pasajes a Arica e Iquique mantienen sus precios

Las empresas de transporte internacional informaron que, pese a los problemas ocasionados por los bloqueos, las tarifas de los pasajes no registraron modificaciones.

Actualmente, el costo del viaje desde La Paz hasta Arica se mantiene en Bs 250, mientras que el pasaje hacia Iquique alcanza los Bs 300.

“El costo de los pasajes sigue manteniéndose: hasta Iquique, 300 bolivianos; Arica, 250 bolivianos”, señaló una de las operadoras.

Las empresas confirmaron que nuevamente están comercializando boletos para ambos destinos, después de las restricciones registradas durante las jornadas anteriores.

Viajes nacionales también se desarrollan con normalidad

Además de la reanudación de los servicios hacia Chile, desde la terminal de El Alto se confirmó que las salidas interdepartamentales se realizan sin restricciones.

Durante la noche del viernes se observó una importante presencia de viajeros que buscaban trasladarse a diferentes ciudades del país.