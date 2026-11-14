¿Necesita un trámite en el municipio de Santa Cruz? Conozca cuánto demora cada uno

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra publicó los cronogramas oficiales que regulan el tiempo de espera para diversas gestiones administrativas en la ciudad. Todos los plazos establecidos por norma están expresados rigurosamente en días hábiles para brindar certidumbre a los vecinos.

Gestiones con un plazo de 15 días hábiles

Los trámites iniciales de planificación territorial, registro técnico y autorización de obras menores comparten el mismo periodo de resolución. Estas siete gestiones cuentan con un plazo estricto de 15 días hábiles para su entrega:

Solicitud de uso de suelo.

Solicitud de línea municipal.

Revisión de levantamiento topográfico.

Asignación de número de lote.

Modificación de parcelamiento.

Corrección de datos técnicos.

Permiso para demolición.

Procesos administrativos de 16 días hábiles

Las gestiones vinculadas a temas tributarios de bienes raíces y requerimientos particulares manejan un cronograma ligeramente superior. La normativa municipal estipula exactamente 16 días hábiles para resolver los siguientes dos trámites:

Solicitud para el pago de inmuebles (amparada bajo la Ley 211).

Solicitudes específicas.

Aprobación de proyectos y edificaciones: 22 y 26 días hábiles

Los tiempos de evaluación técnica varían según las dimensiones y características estructurales de cada obra civil.

La administración local divide estos procesos arquitectónicos en dos plazos diferenciados:

22 días hábiles: Aprobación de proyectos arquitectónicos de igual o menor superficie a 80 m² (PAR 1)

Aprobación de proyectos arquitectónicos de igual o menor superficie a 80 m² (PAR 1) 26 días hábiles: Aprobación de proyectos arquitectónicos de hasta 300 m² o 6,50 metros de altura (PAR 2)

Aprobación de proyectos arquitectónicos de hasta 300 m² o 6,50 metros de altura (PAR 2) 26 días hábiles: Legalización de edificación

Control ciudadano y línea de denuncias

Los vecinos tienen el derecho garantizado de recibir información clara y veraz en todas las reparticiones de la alcaldía cruceña.

Si algún funcionario brinda datos falsos o contrarios a estos tiempos oficiales, la población puede reportarlo gratuitamente mediante la línea telefónica directa de denuncias: 800 12 5700.