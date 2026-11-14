¿Necesita un trámite en el municipio de Santa Cruz? Conozca cuánto demora cada uno

Los ciudadanos cruceños disponen de información oficial detallada respecto al tiempo estimado de espera para la aprobación de planos, uso de suelo, pagos y otros procesos administrativos fundamentales dentro de la jurisdicción municipal.
13/11/2026 20:46
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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra publicó los cronogramas oficiales que regulan el tiempo de espera para diversas gestiones administrativas en la ciudad. Todos los plazos establecidos por norma están expresados rigurosamente en días hábiles para brindar certidumbre a los vecinos.
Gestiones con un plazo de 15 días hábiles
Los trámites iniciales de planificación territorial, registro técnico y autorización de obras menores comparten el mismo periodo de resolución. Estas siete gestiones cuentan con un plazo estricto de 15 días hábiles para su entrega:
Procesos administrativos de 16 días hábiles
Las gestiones vinculadas a temas tributarios de bienes raíces y requerimientos particulares manejan un cronograma ligeramente superior. La normativa municipal estipula exactamente 16 días hábiles para resolver los siguientes dos trámites:
Aprobación de proyectos y edificaciones: 22 y 26 días hábiles
Los tiempos de evaluación técnica varían según las dimensiones y características estructurales de cada obra civil.
La administración local divide estos procesos arquitectónicos en dos plazos diferenciados:
Control ciudadano y línea de denuncias
Los vecinos tienen el derecho garantizado de recibir información clara y veraz en todas las reparticiones de la alcaldía cruceña.
Si algún funcionario brinda datos falsos o contrarios a estos tiempos oficiales, la población puede reportarlo gratuitamente mediante la línea telefónica directa de denuncias: 800 12 5700.
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