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Esta es la lista de heridos tras el vuelco de una flota en la ruta Tarija – La Paz

Un hospital potosino habilitó su servicio de emergencias para atender a once heridos del siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado.

Ximena Rodriguez

14/11/2026 11:32

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Foto captura: Radio Kollasuyo
Potosí

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Tras el siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado cerca de Challapata, el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí difundió la lista oficial de las personas auxiliadas que ingresaron a sus instalaciones.

El reporte médico confirma la atención de once pacientes en el área de urgencias y el registro de dos personas fallecidas sin identificar en la morgue del nosocomio.

Detalle de pacientes reportados

A continuación, se presenta la información emitida por el centro hospitalario para conocimiento de los familiares de quienes abordaron el bus de la empresa Expreso del Sur:

  • Pacientes en el Servicio de Emergencia:
    • Edwin Calisaya Vera
    • Omar Vargas Flores
    • Yodi Saavedra Gutiérrez
    • Fabiola Jurado Tejerina
    • David Juan Quispe Alanoca
    • Gregorio Yapura Catari
    • Regina Mamani Argandoña
    • Elvira Paulina Miranda Dehesa
    • Lily Araujo Villegas
    • Liz Iveth Condori Layme
    • Elba Julieta Vargas Cuentas
  • Ingresos en Morgue:
    • NN (Sin identificación registrada)
    • NN (Sin identificación registrada)


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