Esta es la lista de heridos tras el vuelco de una flota en la ruta Tarija – La Paz

Un hospital potosino habilitó su servicio de emergencias para atender a once heridos del siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado.
14/11/2026 11:32
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Tras el siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado cerca de Challapata, el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí difundió la lista oficial de las personas auxiliadas que ingresaron a sus instalaciones.
El reporte médico confirma la atención de once pacientes en el área de urgencias y el registro de dos personas fallecidas sin identificar en la morgue del nosocomio.
Detalle de pacientes reportados
A continuación, se presenta la información emitida por el centro hospitalario para conocimiento de los familiares de quienes abordaron el bus de la empresa Expreso del Sur:
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