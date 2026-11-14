Esta es la lista de heridos tras el vuelco de una flota en la ruta Tarija – La Paz

Tras el siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado cerca de Challapata, el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí difundió la lista oficial de las personas auxiliadas que ingresaron a sus instalaciones.

El reporte médico confirma la atención de once pacientes en el área de urgencias y el registro de dos personas fallecidas sin identificar en la morgue del nosocomio.

Detalle de pacientes reportados

A continuación, se presenta la información emitida por el centro hospitalario para conocimiento de los familiares de quienes abordaron el bus de la empresa Expreso del Sur:

Pacientes en el Servicio de Emergencia: Edwin Calisaya Vera Omar Vargas Flores Yodi Saavedra Gutiérrez Fabiola Jurado Tejerina David Juan Quispe Alanoca Gregorio Yapura Catari Regina Mamani Argandoña Elvira Paulina Miranda Dehesa Lily Araujo Villegas Liz Iveth Condori Layme Elba Julieta Vargas Cuentas

Ingresos en Morgue: NN (Sin identificación registrada) NN (Sin identificación registrada)

