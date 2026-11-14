Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la Policía Boliviana terminó con la clausura definitiva de un boliche ubicado en la zona del quinto anillo y Radial 13, luego de que las autoridades comprobaran que el establecimiento había vuelto a funcionar pese a tener una sanción municipal. Durante la intervención también se procedió al retiro de productos, equipos y otros enseres, mientras que la propietaria fue arrestada por ocho horas por la ruptura del precinto.

El procedimiento fue encabezado por la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Expendio de Bebidas Alcohólicas, con la participación de la Policía Boliviana, la Dirección de Transparencia, la Dirección de Actividades Económicas y la Jefatura de Expendio de Bebidas Alcohólicas.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Paulo César Viruez Aramayo, explicó que el establecimiento formaba parte de los locales intervenidos durante los controles realizados la semana anterior, cuando se clausuraron 51 boliches por funcionar sin autorización para el expendio de bebidas alcohólicas y, en varios casos, fuera del horario permitido.

“La anterior semana habíamos clausurado 51 boliches, los cuales no tenían autorización de expendio de bebidas alcohólicas y muchos de ellos se encontraban funcionando fuera de horario. En este entendido, nos constituimos el día de hoy, posterior a estas clausuras, y pudimos evidenciar que ellos estaban atendiendo con normalidad”, señaló Viruez.

La autoridad indicó que, tras comprobar que el negocio había reabierto sus puertas y que el precinto municipal fue retirado, se determinó aplicar una sanción más severa, que contempla el cierre definitivo del establecimiento y el retiro de sus enseres en presencia de las autoridades competentes.

“La ruptura de estos precintos los hace pasibles a volver a ser clausurados, pero esta vez definitivamente con el retiro de los enseres, en presencia de las autoridades competentes, como es la Policía Boliviana, la Dirección de Transparencia, la Dirección de Actividades Económicas y la Jefatura de Expendio de Bebidas Alcohólicas dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Indica claramente que quien rompe el precinto también se hace pasible a un arresto de ocho horas. Esto es lo que la Policía en este momento está procediendo a realizar, arresto de la propietaria por la ruptura de estos precintos que tienen justamente como consecuencia la apertura irregular de estos lugares”, agregó.

Consultado sobre cuántas personas fueron arrestadas durante el operativo, Viruez aclaró que se trataba de una sola persona, identificada como la propietaria y responsable del establecimiento.

“En este momento solo una persona, que es la propietaria responsable del lugar”, concluyó.

Por su parte, la directora operativa de Actividades Económicas, Estefany Cuéllar, sostuvo que el local debía cumplir una clausura de 10 días, pero sus responsables no respetaron la disposición municipal y retomaron sus actividades antes de que venciera la sanción.

“Sí, por favor, nuevamente, ya realizamos el primer operativo. Ellos tenían una clausura, tenían que haberla respetado durante 10 días. Lamentablemente no tienen un respeto por la autoridad, ni por el municipio, ni por las normas. Entonces, por este motivo estamos procediendo a la sanción más severa, que es la clausura definitiva”, manifestó.

Cuéllar también confirmó que durante la intervención se realizaría el retiro de los elementos que se encontraban en el interior del establecimiento, en cumplimiento de la normativa vigente.

“Sí, en el marco de la Ley 259 y el Reglamento de Expendio de Bebidas Alcohólicas del Gobierno Municipal, lo establece, vamos a realizar el retiro de los enseres en presencia de la Policía”, afirmó.