[VIDEOS] Vecinos grabaron el incendio y el caos tras una explosión en Argentina

Una fuerte explosión provocada por una fuga de gas sacudió la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. El incidente dejó un saldo de una persona fallecida, 30 heridas y dos desaparecidas, de acuerdo con el reporte difundido por las autoridades locales.

Videos grabados por vecinos muestran las llamas y los momentos posteriores a la explosión, que afectó a varias viviendas, locales comerciales y vehículos. La emergencia generó alarma entre los habitantes de la zona y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió durante trabajos de mantenimiento en la vía pública, cuando personal de una empresa de gas y trabajadores de una compañía tercerizada dañaron una tubería, lo que habría provocado una fuga y posteriormente la explosión.

El gobierno de Lanús confirmó la gravedad de lo ocurrido a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los servicios de emergencias del municipio de Lanús”, informó el ejecutivo local, según reportó AFP.

La situación también generó preocupación por dos personas cuyo paradero todavía era desconocido al momento del informe oficial. “Aún se desconoce el paradero de dos personas que continúan siendo buscadas”, añadió el gobierno municipal.

De los 30 heridos, al menos siete se encontraban en estado grave y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Investigan los trabajos que provocaron la explosión

El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, explicó que en el lugar se encontraban trabajadores de la empresa Metrogas y de una compañía tercerizada cuando ocurrió el incidente.

“En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas (la concesionaria de suministro de gas natural domiciliario) y una empresa tercerizada. Evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión”, explicó a la prensa.

Tras el siniestro, un fiscal ordenó la detención de dos personas de la empresa Metrogas que se encontraban trabajando en el lugar al momento de la explosión, agregó Arale.

El operativo de emergencia incluyó la participación de más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias, que llegaron hasta el sector para controlar el fuego, atender a los heridos y colaborar en las tareas de búsqueda.

Debido al riesgo que representaba el incendio, los bomberos también ordenaron evacuar el área afectada para evitar que más personas resultaran heridas.