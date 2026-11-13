EEUU suspende despegues en todo el país por razones de seguridad

El tráfico aéreo en Estados Unidos sufrió este viernes una interrupción atípica luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara frenar todos los despegues a escala nacional por motivos de seguridad, de acuerdo a lo que reporta el portal de la BBC.

La medida responde a una falla crítica en los sistemas de comunicación que comprometió simultáneamente a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta del territorio estadounidense.

Terminales estratégicas para los viajeros como Miami, Nueva York JFK, Atlanta y Los Ángeles, confirmaron de inmediato el cese de sus operaciones de salida.

Ante la falta de un reporte oficial sobre la cifra total de aeronaves retenidas en tierra, las administraciones aeroportuarias instaron a los pasajeros a verificar el estado de sus itinerarios directamente con las aerolíneas.

Monitoreo en el aire e investigación técnica

Al momento de emitirse la restricción, la plataforma de rastreo Flightradar24 registró cerca de 3.100 aviones que ya se encontraban en pleno vuelo hacia destinos estadounidenses sin nuevos despegues reportados en el sistema.

Para gestionar el flujo de estas operaciones en curso sin comprometer la seguridad, la autoridad aeronáutica dispuso que los vuelos internacionales entrantes se evalúen de manera individual, caso por caso.

Los equipos especializados de la FAA iniciaron de inmediato las labores de diagnóstico para determinar el origen técnico de las denominadas circunstancias extraordinarias.

Entretanto, el transporte aéreo hacia y desde el país norteamericano permanece sujeto a la restitución total de los enlaces operativos en los centros de control.