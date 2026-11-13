China: hombre utiliza una excavadora para destruir el ingreso de un complejo gubernamental

Un hombre de 47 años utilizó una excavadora para destruir parte de un complejo gubernamental en la provincia de Shaanxi, en China. El hecho ocurrió el 9 de noviembre, alrededor de las 11:00, en el centro de servicios gubernamentales de Fengdong, ubicado en la Nueva Área de Xixian, en la ciudad de Xi'an.

De acuerdo con reportes de medios locales, el sujeto, identificado por su apellido Hu, condujo la maquinaria hasta el ingreso del recinto y comenzó a golpear distintas partes de la infraestructura. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el brazo de la excavadora derriba parte del letrero principal y causa destrozos en el acceso al edificio.

Los daños alcanzaron las escalinatas de ingreso, puertas de vidrio, el techo de la entrada y sectores de las fachadas de varios edificios. Según reportes periodísticos, el ataque se prolongó aproximadamente durante una hora, mientras personas que se encontraban en el lugar observaban lo ocurrido.

La Policía de la Nueva Área de Xixian informó que recibió una alerta sobre el uso de maquinaria de construcción para causar daños en el centro gubernamental.

Los efectivos intervinieron y detuvieron al hombre, quien quedó sujeto a medidas coercitivas penales mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas y que el centro retomó sus actividades habituales durante la tarde del mismo día.

La posible causa del ataque

Sobre los motivos del hecho, un funcionario del comité administrativo de Fengdong señaló a medios de comunicación que el hombre estaría inconforme con la compensación ofrecida por la demolición de una granja ganadera. Sin embargo, la Policía no confirmó oficialmente esa versión y no detalló las razones que llevaron al sujeto a utilizar la excavadora contra las instalaciones.

También circularon versiones en redes sociales que relacionaban el incidente con supuestas deudas por obras de construcción, pero esos señalamientos no fueron corroborados. La investigación continúa para establecer las circunstancias y el motivo del ataque.