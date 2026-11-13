El papa León XIV visitó este viernes la iglesia que él mismo ayudó a reconstruir de cero en Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años, y en la que intercedió para encontrar a donantes que cubrieran los gastos de la obra para el nuevo templo, ubicado en uno de los barrios más pobres de la ciudad.

Situada en el distrito de La Victoria, dentro de la propia ciudad de Chiclayo, la nueva capilla San Óscar Romero quedó lista pocos días antes de la llegada del pontífice, que desde el Vaticano se mantuvo pendiente de los avances de la obra, según relató a EFE hace unas semanas su párroco, José Alonso.

La nueva capilla tiene un diseño minimalista pero acogedor y está repleta de ventanales por los que se ven las humildes casas del barrio de El Bosque, situado en el distrito de La Victoria.

La visita del Santo Padre a esta iglesia, nombrada en honor a San Óscar Arnulfo Romero, el santo salvadoreño conocido como "la voz de los sin voz", se realizó de manera privada dentro de los apoteósicos y multitudinarios actos que está protagonizando León XIV en su regreso a Perú, su país adoptivo, que lo ha recibido de manera calurosa y con mucho afecto.

No obstante, la gente del barrio de El Bosque, del distrito de La Victoria, se concentró en torno a la capilla para volver a ver, ahora como papa, a Prevost, quien como obispo recorrió todo los rincones de esta diócesis del norte de Perú.

Distintos sacerdotes querían remodelarla, pero el mal estado de la iglesia era tan notorio que nunca había suficiente presupuesto, hasta que Edgard Rimaycuna, secretario personal de León XIV, intercedió e hizo realidad el sueño de cualquier párroco.

Rimaycuna y su familia han sido siempre miembros de la comunidad católica de La Victoria, y tras unos meses en Roma como asesor de Prevost, que ya era cardenal y prefecto de los obispos, conversó con él y ambos vieron la oportunidad de ayudar a esta parroquia.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también recorrerá varios puntos de la diócesis a la que sirvió.

La visita al papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.



Los peruanos dieron al papa una masiva y calurosa bienvenida con unos 3 millones de personas en las calles para presenciar su recorrido por la capital Lima, y en Chiclayo hubo al menos 500.000 personas en la primera misa que ofició en Perú.