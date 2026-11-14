Un muerto y treinta heridos en una explosión por un escape de gas en Argentina

Una explosión por una fuga de gas causó un muerto, 30 heridos y dejó dos desaparecidos el viernes en un barrio de la periferia sur de Buenos Aires, informó el gobierno local en un comunicado en redes sociales.

La explosión se produjo durante la mañana argentina después de que trabajadores de la empresa de gas dañaran un tubo mientras hacían tareas de mantenimiento en la calle.

"Hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los servicios de emergencias del municipio de Lanús", donde ocurrió el siniestro, señaló este viernes el ejecutivo local.

"Aún se desconoce el desfile de dos personas que continúan siendo buscadas", añadió el gobierno de Lanús. De los 30 heridos, al menos siete se encuentran en estado grave.

Las llamas alcanzaron viviendas, locales comerciales y vehículos. Los bomberos ordenaron la evacuación del área del siniestro.

"En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas (la concesionaria de suministro de gas natural domiciliario) y una empresa tercerizada. Evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión", explicó a la prensa Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús.

En este sentido, un fiscal "determinó la detención de dos personas de la empresa Metrogas", que se encontraron en el lugar al momento de la explosión, agregó Arale.

En el lugar hay "más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias" trabajando, puntualizó Arale.

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