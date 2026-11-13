Estados Unidos suspende vuelos por primera vez desde el 11 de septiembre del 2001

El espacio aéreo de Estados Unidos enfrenta este viernes una paralización histórica tras la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de suspender todos los despegues a nivel nacional por motivos de seguridad, de acuerdo a lo que reporta el portal Infobae.

Esta drástica restricción, originada por fallas críticas en las comunicaciones del control de tránsito aéreo, repercute en la conectividad global y obliga a los viajeros con destino o conexión en Norteamérica a mantenerse alerta ante posibles alteraciones en sus itinerarios.

La disposición federal autoriza exclusivamente el aterrizaje de las aeronaves que ya se encuentran en ruta, pero prohíbe cualquier salida desde las terminales estadounidenses hasta nuevo aviso.

Asimismo, las autoridades aeronáuticas confirmaron que los vuelos internacionales que buscan ingresar al país serán evaluados de manera individual antes de recibir luz verde.

El origen del colapso técnico

El bloqueo en las operaciones comenzó inicialmente en la ciudad de Chicago, donde se reportaron las primeras anomalías en los sistemas de enlace con los controladores aéreos, para luego escalar a todo el territorio.

Actualmente, equipos especializados del Departamento de Transporte y de la FAA trabajan de forma ininterrumpida para diagnosticar y resolver el desperfecto técnico.

Según registros de la plataforma de monitoreo Flighty, la interrupción amenaza el normal desarrollo de más de 30.000 vuelos que estaban agendados para el resto de la jornada.

Si el cierre se extiende, los retrasos derivarán inevitablemente en cancelaciones en cadena durante el fin de semana, ya que las tripulaciones alcanzarán el límite legal de sus jornadas laborales.

Un antecedente marcado por el 2001

Esta medida representa apenas la segunda ocasión en que Estados Unidos detiene por completo sus despegues a escala nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se ordenó el aterrizaje inmediato de toda la aviación civil.