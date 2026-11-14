Esta es la razón por la que Estados Unidos suspendió todos sus vuelos

Una interrupción en las telecomunicaciones de los centros de control obligó este viernes 13 de noviembre a la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a mantener en tierra todos los vuelos de salida del país norteamericano, un cierre que impacta las conexiones internacionales, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

Frente al alcance nacional de la medida, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, aseguró que no existen indicios de que el episodio responda a "un ataque malintencionado contra nosotros".

Descartan sabotaje mientras indagan causas del fallo

Sobre el origen puntual de la emergencia que dejó inmovilizados los aeropuertos en territorio estadounidense, la autoridad federal aclaró que "por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones".

Aunque todavía se desconoce cuánto demorará la normalización de los itinerarios, Mullin admitió que no tiene certeza sobre qué provocó la caída y subrayó que "vamos a analizarlo. Pero no voy a hacer suposiciones".

Las autoridades evalúan si el incidente guarda vínculo con la reciente implementación de un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar fallas y redireccionar aeronaves, según reportó la agencia AP.

De esta manera, el país norteamericano registra su segunda suspensión aérea nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, tras un episodio similar ocurrido en enero de 2023.