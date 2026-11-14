El precio del dólar en Bolivia registra nuevos movimientos en el mercado paralelo este sábado 14 de noviembre, mientras que el tipo de cambio oficial se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior. La diferencia entre ambas cotizaciones vuelve a marcar el comportamiento de la divisa estadounidense en el país.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el dólar oficial se cotiza en Bs 11,67 por unidad, el mismo valor registrado el viernes 13 de noviembre. Esto significa que no hubo cambios en el precio de referencia entre ambas jornadas.

El tipo de cambio oficial del dólar se mantiene en Bs 11,67 este sábado 14 de noviembre de 2026.

En el mercado paralelo, en cambio, la cotización presenta un ligero incremento. Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este sábado la divisa estadounidense se encuentra en Bs 11,86 para la compra y Bs 11,94 para la venta.

El dólar paralelo cotiza a Bs 11,86 para la compra y Bs 11,94 para la venta en Bolivia.

¿Cuánto subió el dólar paralelo?

Al comparar estos valores con el último registro del viernes 13 de noviembre, difundido a las 19:08 por la misma plataforma, se observa que el dólar pasó de Bs 11,83 a Bs 11,86 para la compra, lo que representa un incremento de Bs 0,03.

Mientras tanto, el precio de venta también registró una subida, al pasar de Bs 11,93 a Bs 11,94, es decir, Bs 0,01 más.

El dólar paralelo registraba valores de Bs 11,83 para la compra y Bs 11,93 para la venta en el reporte anterior.

De esta manera, las dos cotizaciones del mercado paralelo muestran incrementos respecto al último reporte del viernes, aunque el movimiento es menor. Por su parte, el tipo de cambio oficial continúa en Bs 11,67.

¿Por qué puede cambiar el precio del dólar oficial?

Este comportamiento se da en el marco del esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el Banco Central de Bolivia desde finales de junio. Bajo este mecanismo, la cotización oficial puede registrar modificaciones diarias, de acuerdo con las condiciones del mercado.

Por ahora, los datos de este sábado muestran dos comportamientos distintos: el precio oficial permanece sin cambios, mientras que el dólar paralelo registra un leve aumento tanto para la compra como para la venta.