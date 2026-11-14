¿Qué pasará con el dólar oficial este fin de semana? Esta es su cotización

El dólar oficial se mantendrá en Bs 11,67 durante el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, según la cotización vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).

El valor no presenta variaciones respecto al viernes 13 de noviembre, cuando la moneda estadounidense también se cotizó en Bs 11,67.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.

Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.

Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,71.

Jueves 12 de noviembre: Bs 11,70.

Viernes 13 de noviembre: Bs 11,67.

Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre: Bs 11,67.

La cotización se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el Banco Central de Bolivia desde finales de junio, que permite ajustes en el valor oficial de la moneda estadounidense.