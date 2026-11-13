BCB devolverá $us 438 millones a 61 entidades financieras hasta septiembre de 2027

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció este viernes 13 de noviembre el inicio de la devolución de 438 millones de dólares a las entidades financieras del país, recursos que permanecían depositados en cuentas corrientes y de encaje en el ente emisor.

La institución informó que el proceso beneficiará a un total de 61 Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y se desarrollará mediante desembolsos programados hasta septiembre de 2027.

La medida fue aprobada mediante la Resolución de Directorio N.º 162/2026 y forma parte de las acciones destinadas a normalizar las operaciones en moneda extranjera dentro del sistema financiero boliviano.

Según el comunicado oficial, los 438 millones de dólares corresponden a recursos que las entidades financieras mantenían en el BCB hasta el 10 de noviembre de 2026.

BCB devuelve los primeros $us 11 millones a 35 entidades

Como parte de la primera etapa, el Banco Central informó que este viernes realizó un abono de 11 millones de dólares, destinados a 35 entidades financieras.

Estas instituciones mantenían recursos de hasta un millón de dólares en el ente emisor y atienden principalmente a población de áreas rurales y periurbanas.

“El día de hoy el BCB abonó a estas nuevas Cuentas Auxiliares de Liquidez USD 11 millones, los cuales están disponibles para 35 EIF”, señala el comunicado.

Los recursos fueron depositados en las nuevas Cuentas Auxiliares de Liquidez, creadas para facilitar las operaciones en moneda extranjera.

Segunda devolución será en diciembre por $us 43 millones

El cronograma establece que el próximo desembolso se realizará el 18 de diciembre de 2026, cuando el Banco Central devolverá otros 43 millones de dólares.

Esta segunda entrega beneficiará a 18 entidades financieras adicionales que mantenían depósitos inferiores a cinco millones de dólares.

Con los dos primeros desembolsos, el BCB habrá restituido 54 millones de dólares a 53 entidades financieras antes de concluir la gestión 2026.

Los restantes $us 384 millones serán devueltos en 2027

La mayor parte de los recursos será restituida durante la próxima gestión.

Según el Banco Central, 384 millones de dólares serán devueltos en dos desembolsos programados para el 30 de abril y el 30 de septiembre de 2027.

Estos fondos corresponden a las ocho entidades financieras restantes.

Con estas operaciones, el BCB prevé completar la devolución de la totalidad de los 438 millones de dólares hasta septiembre de 2027.

Entidades financieras contarán con nuevas cuentas de liquidez

El Banco Central explicó que, paralelamente a la devolución de recursos, se crearon Cuentas Auxiliares de Liquidez para todas las entidades financieras.

Este mecanismo permitirá realizar nuevas operaciones en dólares, incluidas transferencias al exterior, movimientos de efectivo y transacciones entre entidades financieras, sin las restricciones anteriormente aplicadas.

El BCB también anunció que publicará en su página web los saldos globales de estas cuentas para transparentar la disponibilidad de los recursos.

BCB busca normalizar operaciones en moneda extranjera

El Banco Central sostuvo que estas disposiciones permitirán avanzar en la recuperación de la operatividad del sistema financiero.

“Con estas medidas, el BCB avanza hacia la plena normalización de las operaciones en moneda extranjera en todo el sistema financiero”, señala la nota institucional.

De esta manera, la devolución de los 438 millones de dólares comienza con un primer abono de 11 millones y continuará durante los próximos diez meses, hasta completar los recursos programados.